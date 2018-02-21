Шериф из «Очень странных дел» приплыл в Антарктику и станцевал с пингвинами. Как и мечтал

Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Его взяли в экспедицию "Гринпис" после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.