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Шериф из «Очень странных дел» приплыл в Антарктику и станцевал с пингвинами. Как и мечтал
Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Харбора взяли в экспедицию «Гринпис» после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.
Шериф из «Очень странных дел» станцевал с пингвинами в Антарктике
Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Его взяли в экспедицию "Гринпис" после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.Опубликовано Шапито 21 февраля 2018 г.