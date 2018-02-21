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шапито

Шериф из «Очень странных дел» приплыл в Антарктику и станцевал с пингвинами. Как и мечтал

Meduza
13:14, 21 февраля 2018

Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Харбора взяли в экспедицию «Гринпис» после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.

Шериф из «Очень странных дел» станцевал с пингвинами в Антарктике

Актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела», станцевал с пингвинами в Антарктике. Его взяли в экспедицию "Гринпис" после того, как его пост в твиттере о желании поехать к пингвинам в Антарктику собрал 200 тысяч ретвитов.

Опубликовано Шапито 21 февраля 2018 г.
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