Вокруг шум: второй сезон «Очень странных дел» Что говорят зрители? О чем будет третий сезон? И при чем тут железнодорожник, который жил с дырой в голове?

27 октября вышел второй сезон «Очень странных дел» — одного из самых популярных научно-фантастических сериалов последних лет. «Медуза» уже рассказывала , как подготовиться к просмотру нового сезона, а теперь собрала все, что нужно знать после его просмотра.

Реакция зрителей

Все девять серий второго сезона вышли в один день, поэтому большинство зрителей посмотрели все эпизоды сразу. Многие шутят, что им пришлось устроить сериальный марафон и забыть об остальных делах.

В твиттере также иронизируют по поводу Оди. Во втором сезоне она достаточно радикально поменяла свой стиль.

В соцсетях также обсуждают неожиданный броманс Стива, который был хулиганом в первом сезоне, но стал главным помощником ребят во втором, и Дастина. Фанаты сериала предложили Netflix снять спинофф «Очень странных дел» про Дастина и Стива.

dustin & steve are the stranger things duo i didn't know i needed pic.twitter.com/oGPSKqOPzQ — tess (@sapphicsis) October 27, 2017

Однако больше всего зрителям понравился момент с танцующим шерифом Хоппером.

Ему даже завели отдельный аккаунт в твиттере. Теперь на кадры с танцем шерифа накладывают разные песни. Актер Дэвид Харбор, сыгравший Хоппера, признался, что это «растопило его холодное сердце».

Jim Hopper dancing to Hips Don't Lie - Shakira #StrangerThings pic.twitter.com/Ev9AtMpXrB — Hopper Dancing To (@hopperdancingto) October 31, 2017

Милли Бобби Браун зачитала рэп про «Очень странные дела»

13-летняя Милли Бобби Браун, исполнительница роли Одиннадцатой, 31 октября стала гостьей шоу Джимми Фэллона. Актриса рассказала о съемках второго сезона, а для тех, кто не смотрел «Очень странные дела», Милли Бобби Браун подготовила рэп-пересказ первого сезона.

Millie Bobby Brown Raps a Stranger Things Season 1 Recap The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Финеас Гейдж, который жил с дырой в голове

В третьей серии второго сезона Дастин опоздал на урок и зашел в класс, когда мистер Кларк рассказывал ученикам о Финеасе Гейдже, американском железнодорожнике, который в 1848 году получил тяжелую травму головы — металлический штырь насквозь пробил череп Гейджа. Вопреки прогнозам врачей, рана Гейджа оказалась не смертельной; американец прожил почти 12 лет со сквозной дырой в голове.

Редакторы издания Thrillist« предположили, что создатели сериала вдохновлялись „делом Гейджа“ — поведение Уилла после возвращения из иного мира похоже на поведение Гейджа после получения травмы. По свидетельствам врачей, Гейдж мог общаться, двигаться, взаимодействовать с людьми и даже выполнять свою работу, но его близкие говорили, что „отныне это не Финеас“. После того, как в Уилла вселился Сумеречный монстр, мальчик отмечает, что „он больше не Уилл“. Кроме того, через несколько лет после происшествия у Гейджа началась эпилепсия, от которой он умер в 1860 году. По сюжету сериала, когда работники лаборатории выжигают Сумеречного монстра, у Уилла тоже случаются припадки, похожие на эпилептические.

On September 13, 1848, Phineas Gage survived an accident in which a large iron rod was driven completely through his head. pic.twitter.com/G2td2oyZ5s — AP Psychology Review (@Psych_Review) September 13, 2017

Третий сезон

В конце октября создатели сериала братья Дафферы объявили, что работают над сценарием третьего сезона. По предварительным данным, он выйдет в конце 2018 года. Также режиссеры сообщили, что „Очень странные дела“ продлены на четвертый сезон и, вероятно, пятый. Продюсеры сериала не раскрывают подробности нового сезона. Известно лишь то, что в сюжете произойдет временной скачок — герои окажутся в 1983 году (действие второго сезона разворачивается в 1984 году). Также создатели шоу отметили, что Сумеречный монстр все еще остается угрозой, несмотря на то, что Одиннадцатая закрыла проход в потусторонний мир.

P. S. Костюмы на Хэллоуин

Второй сезон „Очень странных дел“ вышел в канун Хэллоуина — 27 октября. Неудивительно, что образы героев сериала стали одними из самых популярных костюмов. Жители Европы и Северной Америки наряжались в Одиннадцать, шерифа Хоппера и в гирлянды, с помощью которых Джойс общалась с Уиллом в первом сезоне.

A post shared by Malachi (sasurealian) (@kas.malachi) on Oct 31, 2017 at 11:45pm PDT

A post shared by Sofia Macchi (@sofy_93_09) on Nov 1, 2017 at 4:04am PDT

Многие устраивали тематические вечеринки, на которые все гости приходили в образах героев „Очень странных дел“.

A post shared by Emily Saenz (@emilyilluminate) on Nov 1, 2017 at 2:43am PDT

А житель Филиппин даже сделал костюм для своей собаки. На Хэллоуин бульдог по кличке Чанчо превратился в помощника Сумеречного монстра.