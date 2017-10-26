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Вокруг шум: второй сезон «Очень странных дел» Вафли, игры и лимитированная коллекция Topshop
На стриминговом сервисе Netflix 27 октября выходит второй сезон научно-фантастического сериала «Очень странные дела» братьев Даффер. В новом сезоне главные герои сериала Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Одиннадцать столкнутся с новыми монстрами, пробирающимися из потустороннего мира в маленький город Хоукинс. «Медуза» собрала все, что поможет настроиться на просмотр второго сезона и скоротать время до выхода первой серии — трейлеры, постеры, игры (и даже рецепты вафель!).
Трейлеры и тизеры
За год Netflix выпустил несколько трейлеров и еще десяток тизеров, стилизованных под хорроры и научно-фантастические фильмы 1980-х годов. Из них фанаты узнали, что Одиннадцать воссоединится со своими друзьямя, с Майком, вернувшимся из потустороннего мира, происходит что-то не то, а за всеми жителями городка Хоукинс кто-то следит.
Игра
К выходу нового сезона студия BonusXP выпустила игру по мотивам сериала для телефонов и планшетов. Игра доступна и для iOS, и для Android. Stranger Things: The Game имитирует классическую 8-битную «бродилку» конца 80-х годов. В игре несколько уровней; пользователь поочередно играет за разных персонажей, изучает Хоукинс, выполняет миссии и собирает бонусы — вафли Eggo, любимое угощение Одиннадцать.
Постеры
Ко второму сезону Netflix выпустил очень красивые постеры, в том числе несколько оммажей на известные хорроры и научно-фантастические фильмы — «Близкие контакты третьей степени», «Ночь живых мертвецов», «Чужой», «Воспламеняющая взглядом».
Также у сериала появился генератор постеров, делающий фотографию «еще более странной». Сервис работает на нейросети, которая определяет, что именно изображено на снимке. В итоге на постере появляется не логотип «Очень странных дел», а, например, «Очень странная собака», если на фотографии, которую пользователь загрузил в генератор, действительно изображена собака. Однако нейросеть не всегда справляется с определением предмета и выдает очень странные постеры. Танцующий хот-дог из приложения Snapchat нейросеть приняла за апельсин.
Лимитированная коллекция Topshop x Stranger Things
Промокампания «Очень странных дел» не ограничилась трейлерами и постерами. К новому сезону британский бренд Topshop выпустил лимитированную коллекцию, посвященную сериалу. В нее вошли футболки, свитшоты, рюкзаки, кепки и ланчбоксы с героями и эмблемой сериала. К сожалению, коллекция доступна только жителям Великобритании.
Вафли Eggo
Специально для фанатов «Очень странных дел» издание Mashable составило рецепты для каждого эпизода нового сезона. В России вафли Eggo не продаются, но это не мешает взять местные аналоги и попробовать приготовить «Мудрого Уилла» с мороженым или «Шпиона» с колбасками и перцем.
Кроме того, компания Kellogg, которая производит Eggo, выпустила расширение для браузера Chrome, блокирующее спойлеры нового сезона, и инструкции, объясняющие, как использовать ненужные коробки из-под вафель.
Саундтрек
В середине октября в сети появился саундтрек нового сезона «Очень странных дел». Над ним работали авторы музыки к первому сезону Кайл Диксон и Майкл Штейн. Диксон и Штейн — участники техасской экспериментальной группы S U R V I V E.