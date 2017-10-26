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Вокруг шум: второй сезон «Очень странных дел» Вафли, игры и лимитированная коллекция Topshop

Meduza
15:06, 26 октября 2017

На стриминговом сервисе Netflix 27 октября выходит второй сезон научно-фантастического сериала «Очень странные дела» братьев Даффер. В новом сезоне главные герои сериала Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Одиннадцать столкнутся с новыми монстрами, пробирающимися из потустороннего мира в маленький город Хоукинс. «Медуза» собрала все, что поможет настроиться на просмотр второго сезона и скоротать время до выхода первой серии — трейлеры, постеры, игры (и даже рецепты вафель!).

Трейлеры и тизеры

За год Netflix выпустил несколько трейлеров и еще десяток тизеров, стилизованных под хорроры и научно-фантастические фильмы 1980-х годов. Из них фанаты узнали, что Одиннадцать воссоединится со своими друзьямя, с Майком, вернувшимся из потустороннего мира, происходит что-то не то, а за всеми жителями городка Хоукинс кто-то следит.

«Очень странные дела». Реклама на «Супербоуле»
Netflix
Трейлер «Очень странных дел», показанный на ComicCon
Netflix
Финальный трейлер второго сезона «Очень странных дел»
Netflix
Тизер «Monitor 1»
Netflix
Тизер 1984
Netflix

Игра

К выходу нового сезона студия BonusXP выпустила игру по мотивам сериала для телефонов и планшетов. Игра доступна и для iOS, и для Android. Stranger Things: The Game имитирует классическую 8-битную «бродилку» конца 80-х годов. В игре несколько уровней; пользователь поочередно играет за разных персонажей, изучает Хоукинс, выполняет миссии и собирает бонусы — вафли Eggo, любимое угощение Одиннадцать.

Stranger Things The Game: Chapter 1 The Lost Boys Walkthrough & iOS iPhone Gameplay (by BonusXP)
App Unwrapper

Постеры

Ко второму сезону Netflix выпустил очень красивые постеры, в том числе несколько оммажей на известные хорроры и научно-фантастические фильмы — «Близкие контакты третьей степени», «Ночь живых мертвецов», «Чужой», «Воспламеняющая взглядом».

Также у сериала появился генератор постеров, делающий фотографию «еще более странной». Сервис работает на нейросети, которая определяет, что именно изображено на снимке. В итоге на постере появляется не логотип «Очень странных дел», а, например, «Очень странная собака», если на фотографии, которую пользователь загрузил в генератор, действительно изображена собака. Однако нейросеть не всегда справляется с определением предмета и выдает очень странные постеры. Танцующий хот-дог из приложения Snapchat нейросеть приняла за апельсин.

Лимитированная коллекция Topshop x Stranger Things

Промокампания «Очень странных дел» не ограничилась трейлерами и постерами. К новому сезону британский бренд Topshop выпустил лимитированную коллекцию, посвященную сериалу. В нее вошли футболки, свитшоты, рюкзаки, кепки и ланчбоксы с героями и эмблемой сериала. К сожалению, коллекция доступна только жителям Великобритании.

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Вафли Eggo

Специально для фанатов «Очень странных дел» издание Mashable составило рецепты для каждого эпизода нового сезона. В России вафли Eggo не продаются, но это не мешает взять местные аналоги и попробовать приготовить «Мудрого Уилла» с мороженым или «Шпиона» с колбасками и перцем.

Кроме того, компания Kellogg, которая производит Eggo, выпустила расширение для браузера Chrome, блокирующее спойлеры нового сезона, и инструкции, объясняющие, как использовать ненужные коробки из-под вафель.

Gizmodo

Саундтрек

В середине октября в сети появился саундтрек нового сезона «Очень странных дел». Над ним работали авторы музыки к первому сезону Кайл Диксон и Майкл Штейн. Диксон и Штейн — участники техасской экспериментальной группы S U R V I V E.

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Аня Шпильковская

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