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В городе снова неспокойно: вышел тизер второго сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела» в перерыве Супербоула. В ролике появляются главные герои первого сезона — Одиннадцать, Майк, Дастин, Лукас и Уилл.
«Очень странные дела» — сериал братьев Даффер, рассказывающий о пропавшем в небольшом городке мальчике. Режиссеры вдохновлялись поп-культурой 80-х, поэтому в сериале много отсылок к Стивену Кингу, Джону Карпентеру, Стивену Спилбергу и другим.
В конце января сериал получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав.
Премьера второго сезона сериала состоится 31 октября 2017 года.