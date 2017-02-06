Вокруг шум: реклама с Супербоула Иммигранты, человек-интернет и Джон Малкович
В ночь на 6 февраля в Хьюстоне (штат Техас) прошел 51-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги и главное спортивное событие Америки. Каждый год крупнейшие компании снимают рекламные ролики, которые показывают во время финального матча. «Медуза» собрала десять самых красивых из них.
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Трогательная реклама о беженцах
Компания строительных материалов 84 Lumber сняла рекламу о матери и дочери, которые проделывают долгий путь к границе Мексики и США. На Супербоуле показали только часть ролика. Для того, чтобы посмотреть полную версию, надо было перейти на сайт Journey 84, который упал от количества запросов.
Пивовар-иммигрант придумывает пиво Budweiser
Компания Anheuser-Busch, выпускающая популярное в Америке пиво Budweiser, также сняла рекламу об иммигрантах. В минутном ролике рассказывается история основателя Anheuser-Busch Адольфуса Буша.
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Также певица выступила на самом матче. Она исполнила патриотическую песню «God Bless America» и мэшап из своих песен.