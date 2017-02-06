Вокруг шум: реклама с Супербоула Иммигранты, человек-интернет и Джон Малкович

В ночь на 6 февраля в Хьюстоне (штат Техас) прошел 51-й Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги и главное спортивное событие Америки. Каждый год крупнейшие компании снимают рекламные ролики, которые показывают во время финального матча. «Медуза» собрала десять самых красивых из них.

Honda оживила школьные альбомы Стива Карелла, Стэна Ли, Мисси Эллиотт и других известных людей

All-New Honda CR-V 2017 Big Game Commercial — Yearbooks Honda

Компания GoDaddy превратила интернет в человека

The Internet Wants You | GoDaddy Big Game Commercial GoDaddy

Золотой полковник Сандерс рассказывает о новом барбекю от KFC

KFC | Georgia Gold Big Game Commercial | Colonel vs. Colonel KFC

Юная гонщица выигрывает заезд и уезжает с папой на Audi

Audi #DriveProgress Big Game Commercial — «Daughter» Audi USA

Футболист Маршон Линч угощает Skittles жителей шотландского Хьюстона

Skittles | Marshawn Lynch Visits Houston, Scotland | Super Bowl LI SKITTLESbrand

Трогательная реклама о беженцах

Компания строительных материалов 84 Lumber сняла рекламу о матери и дочери, которые проделывают долгий путь к границе Мексики и США. На Супербоуле показали только часть ролика. Для того, чтобы посмотреть полную версию, надо было перейти на сайт Journey 84, который упал от количества запросов.

84 Lumber Super Bowl Commercial — The Entire Journey 84 Lumber

Пивовар-иммигрант придумывает пиво Budweiser

Компания Anheuser-Busch, выпускающая популярное в Америке пиво Budweiser, также сняла рекламу об иммигрантах. В минутном ролике рассказывается история основателя Anheuser-Busch Адольфуса Буша.

Budweiser 2017 Super Bowl Commercial | «Born The Hard Way» budweiser

Джон Малкович пытается зарегистрировать именной домен в Squarespace

Who Is JohnMalkovich.com? | Get Your Domain Before Itʼs Gone | 77s Squarespace

Питер Фонда и байкеры в рекламе Mercedes, которую сняли братья Коэн

Mercedes-AMG GT Roadster Commercial «Easy Driver» — Directed by The Coen Brothers Mercedes-Benz USA

Леди Гага примеряет украшения Tiffany&Co

Tiffany Co — Introducing Lady Gaga for Tiffany HardWear UniversalGagaVEVO

Также певица выступила на самом матче. Она исполнила патриотическую песню «God Bless America» и мэшап из своих песен.