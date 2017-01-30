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Гифки на все случаи жизни: Вайнона Райдер корчит рожи на вручении премии Гильдии киноактеров
На выходных Гильдия киноактеров США вручила награду за лучший актерский состав сериалу «Очень странные дела». Дэвид Харбор выступил с речью от лица всего актерского состава, и Вайнона Райдер, сыгравшая одну из главных ролей, очень странно отреагировала на его слова.
Из рожиц, которые корчила Райдер, получились гифки на все случаи жизни.
Некоторые зрители считают, что это был лучший момент церемонии.
Winona Ryder's face was the best part of the Sag Awards pic.twitter.com/p0cNxKx4dc— Lex Allred (@AlexisKAllred) January 30, 2017