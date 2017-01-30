Гифки на все случаи жизни: Вайнона Райдер корчит рожи на вручении премии Гильдии киноактеров

На выходных Гильдия киноактеров США вручила награду за лучший актерский состав сериалу «Очень странные дела». Дэвид Харбор выступил с речью от лица всего актерского состава, и Вайнона Райдер, сыгравшая одну из главных ролей, очень странно отреагировала на его слова.

Stranger Things Cast: Acceptance Speech | 23rd Annual SAG Awards | TNT TNT

Из рожиц, которые корчила Райдер, получились гифки на все случаи жизни.

Некоторые зрители считают, что это был лучший момент церемонии.