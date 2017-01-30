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Гифки на все случаи жизни: Вайнона Райдер корчит рожи на вручении премии Гильдии киноактеров

Meduza
10:20, 30 января 2017

На выходных Гильдия киноактеров США вручила награду за лучший актерский состав сериалу «Очень странные дела». Дэвид Харбор выступил с речью от лица всего актерского состава, и Вайнона Райдер, сыгравшая одну из главных ролей, очень странно отреагировала на его слова.

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TNT

Из рожиц, которые корчила Райдер, получились гифки на все случаи жизни.

Некоторые зрители считают, что это был лучший момент церемонии.

«Лицо Вайноны Райдер — лучший момент премии Гильдии киноактеров»
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