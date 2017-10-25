Какие сериалы мы смотрим в октябре (и в Хэллоуин) «Очень странные дела 2», «Ходячие мертвецы», «Предания», Дастин Хоффман, Финчер и другие

Одна из главных сериальных премьер октября — второй сезон «Очень странных дел». Однако кроме этого шоу есть еще несколько, которые отлично подойдут к Хэллоуину (и не только). Кинокритик Егор Москвитин посмотрел по несколько серий всех самых заметных телепремьер месяца — и рассказывает, каким сериалам стоит посвятить грядущие выходные.

Предания (Lore)

C 13 октября на Amazon Video

Amazon Video

Самый недооцененный сериал октября — вдумчивый документальный ужастик от Amazon по мотивам одноименного подкаста, который насчитывает уже 71 выпуск. В основе каждого — реальные истории, ставшие городским фольклором. События разворачиваются то в XX, то в XIX, то в XVI веках; персонажи винят во всех бедах вампиров, оборотней, ведьм, призраков и демонов; слушатели оказываются то в Америке, то в Европе. Почти для каждой из страшилок находится рациональное объяснение — но тем интереснее их слушать. Состоящий из шести эпизодов мини-сериал — не столько адаптация, сколько иллюстрация подкаста: главным героем по-прежнему остается рассказчик за кадром, а актеры (в их числе Роберт Патрик) используют минимум реплик. Иногда их и вовсе подменяют мультипликационные персонажи — но чем меньше в сериале игры, тем больше он напоминает жуткую историю, рассказанную у костра. А чего еще желать в Хэллоуин? Особенно если авторы — создатели «Секретных материалов» и «Ходячих мертвецов».

1922

На Netflix с 20 октября

Netflix

Второй за месяц телефильм по Стивену Кингу (29 сентября на Netflix вышла «Игра Джеральда») — и снова хороший. Страшный, старомодный и неожиданно рифмующийся с «Субурбиконом» Джорджа Клуни, когда речь заходит об изнанке американской мечты. Главный герой — совершенно неузнаваемый актер Томас Джейн из «Мглы» и «Ловца снов» — фермер, задумавший убить жену, чтобы не допустить развода и сохранить свою землю. Заложником его безумия становится маленький сын. Похоже, этот год в кино и правда проходит под знаком «Нелюбви» — и не только в России.

Ходячие мертвецы (Thе Walking Dead), 8 сезон

С 23 октября на российском FOX

Series Trailer MP

23 октября «Ходячие мертвецы» отметили юбилей, которому может позавидовать и «Игра престолов», — вышло 100 серий. Чтобы так долго оставаться в эфире, нужно угадывать и фантазии зрителя, и какой-то его страх. А лучше и то, и другое — как, например, сериал «Остаться в живых», иллюстрировавший и грезы о побеге, и кошмар одиночества. «Ходячие мертвецы» спустя семь лет продолжают держать аудиторию. Во-первых, это мир, где простительно и даже полезно думать о незнакомых людях плохое; во-вторых, это мир, где всех, кто тебе неприятен, можно без лишних разговоров убить. И наконец, это мир, где необъяснимые события разом меняют статус любого человека: последние становятся первыми, первые — нулями, а вместо того, чтобы ходить на работу, можно круглые сутки играть в войнушку. Собственно, восьмой сезон и начинается с грандиозной по меркам сериала батальной сцены. И судя по тому, как изменился за последний год характер главного героя, эта битва вполне может стать местной битвой бастардов.

Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

С 15 октября на российском ViP Premiere

Moviepilot Trailer

Сериалу «Вавилон-Берлин» немного не повезло: из-за своего названия он кажется региональным ответвлением британского «Отеля „Вавилон“». А между тем, это самый амбициозный европейский телепроект года: с бюджетом в 47 миллионов долларов, с Томом Тыквером в качестве одного из режиссеров, с поддержкой HBO Europe и Netflix — и с Ларсом Айдингером из «Матильды». Время действия — 1929-й год; жанр — причудливое смешение нуара, шпионского триллера, эротической мелодрамы и «Аббатства Даунтон». Герои — гангстеры, сыщики, музыканты, порнорежиссеры, советские агенты и руководство Рейха. Одну из ролей играет Северия Янушаускайте из «Звезды» и «Оптимистов». Самый дорогой неанглоязычный сериал в истории уступает британским конкурентам в легкости повествования, а американским — в размахе постановки. Но это все равно интересное событие — и в перспективе если не альтернатива «Острым козырькам», то хотя бы компенсация за крах «Подпольной империи» Мартина Скорсезе.

Охотник за разумом (Mindhunter)

C 13 октября на Netflix

Netflix

Пока что главный сериал осени — производственная драма Дэвида Финчера о двух людях, которые придумали термин «серийный убийца», чтобы понять серийных убийц. У обоих героев есть реальные прототипы, но их имена и обстоятельства биографии изменены: так Финчеру удобнее фантазировать о том, что случается с добрыми самаритянами, одержимыми охотой на зло. Подробнее о сериале — в рецензии «Медузы».

Призраки (Ghosted)

С 1 октября на американском FOX

FOX

Комедийный сериал, напоминающий разом и «Охотников за привидениями», и «Людей в черном», и «Призрачный патруль», и — главным образом — сериал «Бруклин 9-9». Два трогательных оболтуса, чьи карьеры и жизни пошли под откос после встречи со сверхъестественным, получают второй шанс: их вербует секретная организация, расследующая всевозможные паранормальные штуки. Героев играют обаятельные шутники Крэйг Робинсон и Адам Скотт, спецэффекты нарочито нарисованы так, чтобы зритель начал скучать по восьмидесятым, а после некоторых хохм сериал хочется поставить на паузу и как следует просмеяться. Необязательный, но милый ситком.

Истории семьи Майровиц (The Meyerowitz Stories (New and Selected))

С 13 октября на Netflix

Netflix

Трагикомедийный телефильм из нескольких новелл, защищавший честь Netflix на Каннском кинофестивале. Герои — типичная сериальная «дисфункциональная семья» со скелетами в шкафах и монстрами под кроватью. На вершине этой маленькой пищевой цепи восседает самовлюбленный патриарх (Дастин Хоффман), поедающий собственных отпрысков с аппетитом Кроноса. Чуть ниже — его очередная несчастная жена (Эмма Томпсон). Рядом с ней — его навсегда травмированные сыновья от разных браков (Бен Стиллер и Адам Сэндлер) и дочь (чудесная, в полном соответствии со своей фамилией, актриса Элизабет Марвел). А в самом низу — странная-престранная внучка (Грэйс Ван Паттен), которая хочет снимать фильмы в стиле Мишеля Гондри, но на выходе все время получается смешное софтпорно.

«Истории семьи Майровиц» — телефильм от режиссера большого кино Ноа Баумбаха. Однако в отличие от 6-серийного «Кризиса в шести сценах» Вуди Аллена, у Баумбаха есть четкое понимание того, что такое фильм для домашнего просмотра. Каждая из историй заканчивается ровно тогда, когда вам захочется сбегать за еще одной бутылкой вина или обсудить с гостями какое-нибудь из метких наблюдений режиссера о семье.

Одаренные (The Gifted)

C 3 октября на российском Fox

Marvel Entertainment

Гораздо менее авторский, чем «Легион», но и более стабильный сериал во вселенной «Людей Икс». С очень большим бюджетом: первую серию ставил сам Брайан Сингер («Возвращение Супермена»), а вторую — автор «Другого мира» Лен Уайзмен. В хронологии «Людей Икс» (не говоря уже об их кино- и телевселенных) сложно разобраться, но конкретно в этом сериале расклад сил таков: правительство ревностно следит за жизнью мутантов, самые свободолюбивые из которых уходят в подполье. Окружной прокурор, сделавший карьеру на борьбе с чужаками, выясняет, что его собственные дочь и сын — «одаренные» — и пускается вместе с ними в бега. У сериала хорошие отзывы за рубежом, но ждет ли его успех в России — непонятно. Чтобы получить удовольствие от этой истории, нужно или любить комиксы с детства, или быть домашним подростком, переживающим и осмысливающим свою инаковость. Зато одну из главных ролей здесь играет Стивен Мойер — влюбленный вампир из «Настоящей крови».

Амнезия (Absentia)

Со 2 октября на Sony Sci-Fi

AXN Magyarország

Американский триллер про ФБР, полицию, русскую мафию, секс-трафик и девушку с амнезией — с налетом скандинавского нуара и шансом понравиться аудитории культовой компьютерной игры Fahrenheit. Fahrenheit был одним из первых успешных опытов в так называемом «интерактивном кино» — специальном жанре, превращающем геймера в зрителя. Но запомнился он даже не странной игровой механикой, а эффектным образом зимнего американского мегаполиса. Этот образ сложно описать без штампов, зато его легко увидеть, например, в открывающих кадрах Детройта в фильме «Настоящая любовь» Тони Скотта: огни мусорных баков и огни небоскребов; пар, идущий из стаканчиков с кофе, и пар из канализаций и так далее. Одно из немногих достоинств «Амнезии» (другое — актриса Стана Катич из «Касла») в том, что в сериале тоже есть эта магия злых улиц, украшенных новогодними гирляндами. Но добавить к этому комплименту что-то хорошее, увы, трудно.

«Очень странные дела» (Stranger Things), 2 сезон

С 27 октября на Netflix

Netflix

Второй из четырех запланированных сезонов главной телесказки нашего времени будет посвящен Хэллоуину 1984 года. До избрания президента Рейгана и выхода в прокат «Кошмара на улице Вязов» остается около недели, а главные герои вновь сталкиваются с красавицей и чудовищем из параллельной вселенной. Один из постеров сериала пародирует фильм «Останься со мной» — едва ли не лучшую экранизацую Стивена Кинга. В ней трогательная история о школьных летних каникулах оказывалась лишь воспоминанием повзрослевшего героя — и тем счастьем, которое не вернуть ни писательским трудом, ни возней с собственными детьми. Но теперь, когда есть фильм «Оно» и сериал «Очень странные дела», в прошлое можно летать хоть каждый год.