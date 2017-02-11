«Легион»: супергерой из вселенной Marvel от создателя «Фарго» Вышел новый сериал по комиксам. Почему это интересно?

На американским канале FX 8 февраля и на российском Fox начали показывать сериал «Легион», который многие называют революцией в жанре телекомиксов. «Легион» — проект сценариста Ноя Хоули, шоураннера сериала «Фарго», с Дэном Стивенсом в главной роли («Аббатство Даунтон»). По заданию «Медузы» кинокритик Егор Москвитин рассказывает, что такое «Легион» и почему это интересно.

Что такое Легион?

Не что, а кто: Легион — прозвище супергероя из вселенной Marvel, который обладает множественными сверхспособностями — и такими же множественными расстройствами личности. Более того, Дэвид Хэллер (так зовут Легиона в миру и в больницах) — сын самого профессора Ксавье, учителя Людей Икс.

Но в начале сериала герой об этом еще не знает и тихо сходит с ума в психиатрической лечебнице. Жизнь Дэвида меняется, когда в больницу привозят Сид Барретт (да, это отсылка к страдавшему от нервных расстройств основателю Pink Floyd) — девушку, которая панически боится, когда к ней кто-то прикасается; при этом всем страшно хочется к ней прикоснуться. Вслед за героиней в лечебницу приходит и горе: сначала враждебный спецназ, затем таинственные ловцы мутантов.

Опять супергерои. И что тут такого?

Да, «Легион» — сериал по комиксам, но по-хорошему сумасбродный: тут есть радикальный видеоряд и то смешная, то страшная психоделика (в частности, герой все время видит каких-то призраков, один из которых похож на Ждуна). Телевизионные комиксы Marvel еще никогда не были такими живописными. Причем художники «Легиона» явно обращаются к разным направлениям изобразительного искусства. Например, чужеродность пространства психиатрической клиники рисуется с помощью кубизма: каждый пациент — цветастая геометрическая фигура, а все вместе они не желают складываться в общий пазл. Когда дело доходит до вспышек безумия, картинка, как можно уже догадаться, становиться сюрреалистической: того и гляди какой-нибудь предмет в кадре расплавится.

А когда в ход идут сверхспособности и оружие, «Легион» оказывается не менее зрелищным, чем любой из блокбастеров Marvel. Чтобы это доказать, в первом же эпизоде сериал нарочно выдает два номера, неотличимых от большого кино — сцену с телекинезом и снятую одним планом затяжную перестрелку.

Графикой не удивишь. А что с сюжетом?

Есть минимум две причины, почему за историей «Легиона» интересно следить.

Первая: из-за всей этой психоделики сериал интонационно близок к ранним комиксам про «Людей Икс». Стэн Ли и Джек Керби придумали вселенную мутантов в 1960-е, и бумага впитала все — марши хиппи и музыкальные фестивали, пробуждение революционно настроенной молодежи и мировую войну за то, чтобы цвели сотни цветов и открывались сотни школ. Например, школа профессора Ксавье (учителя Людей Икс). Когда комиксы начали экранизировать, окружающая среда была уже значительно комфортнее. Помещая своих героев (и супергероев) в психушку, «Легион» возвращается к началу начал — тотальной войне «мутантов» против старого мира.

А про любовь там есть?

Да! Вторая причина смотреть сериал — в том, что враждебному миру он противопоставляет не одного героя (пускай и «супер»), а сразу пару. И драматический потенциал у этих возлюбленных, кажется, не меньше, чем у предыдущих кумиров киноманов; будь то Рамона и Скотт из «Скотта Пилигрима против всех», Саммер и Том из «500 дней лета» или Клементина и Джоэл из «Вечного сияния чистого разума». Зрительские симпатии завоевываются простыми, но эффективными средствами.

Во-первых, и герой, и героиня страшно одиноки и уязвимы — а значит, вы инстинктивно будете на их стороне. Во-вторых, с ними легко себя ассоциировать: он не похож на супергероев, она не похожа на супермоделей, но оба — ужасные симпатяги. В-третьих, уже в первой серии у парочки появляются свои ритуалы. В частности, им нельзя прикасаться друг к другу, поэтому они гуляют, взявшись не за руки, а за концы шарфа.

И кого за все это благодарить?

Продюсирует проект куратор и частый постановщик «Людей Икс» Брайан Сингер — он, правда, уже опроверг слухи о том, что в сериале может появиться кто-то из больших фильмов Marvel. А вот вылазки телегероев в кино вполне возможны — так что не исключаем встречу профессора Ксавье с сыном.

Легиона играет Дэн Стивенс — Мэттью Кроули из «Аббатства Даунтон», но если и сравнивать его новую роль со старыми, то на ум приходит скорее торчок из нуара «Прогулка среди могил» (получивший дозу успокоительного). Партнерша Стивенса по сериалу Рэйчел Келлер не так известна — но она успела поработать во втором сезоне «Фарго». Эта свежесть делает ее самой привлекательной телегероиней в 2017 году — и говорим мы это уже после того, как посмотрели «Ривердейл»!

Главный в команде «Легиона» — это, конечно, Ной Хоули. Хоули — сценарист и продюсер лучших сезонов «Костей» и шоураннер «Фарго». «Кости» — пример успешного мейнстримового шоу, а «Фарго» — артхаусный сериал со 131 номинацией на теленаграды. Получается, Хоули — уникум, способный рассказывать истории так, чтобы ему внимал и массовый зритель, и пресыщенная публика.

Окей, какие минусы?

Рейтинги, с которыми сериал стартовал в Америке в эту среду. Кнопка FX никогда не была самой популярной среди базовых кабельных каналов. Но в последние годы FX (и особенно производный от него FXX) твердо следовал своему девизу «Бесстрашный» — и выпускал одно радикальное телешоу за другим. Это и мультфильм для взрослых «Спецагент Арчер», и «Американская история ужасов» на пару с «Американской историей преступлений», и откровенные ромкомы «Ты — воплощение порока» и «Мужчина ищет женщину», и сделанная вместе с BBC One драма «Табу». Отважные эксперименты привели к тому, что на последней церемонии «Эмми» канал взял сразу 28 премий, не дотянув до 40 статуэток HBO, но обойдя на 11 наград Netflix.

«Легион» должен был закрепить этот успех, но пилот посмотрели лишь 1,6 миллиона зрителей — что на 10% меньше показателей «Табу» (тоже не самого успешного старта) и значительно меньше трех миллионов у «Штамма» и 2,7 миллиона у «Фарго», не говоря уже об «Американской истории преступлений» с ее 5,1 миллиона. Цифры немного вырастут, когда канал подсчитает просмотры на всех платформах за первые три дня показа, но статистика все равно неутешительная: FX закрывал сериалы и с большими рейтингами.

Так что «Легион» нуждается в своей гвардии — возможно, вы захотите в нее вступить.