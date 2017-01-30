Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал

Скульптор Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. По словам девушки, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания.

В январе 2017 года скульптура стала популярным мемом в российском интернете. Непонятное существо, похожее на тюленя и слона одновременно, прозвали Ждуном.

Это оригинальный Ждун, установленный в Лейденском университете.

Ждун сидит в очереди к терапевту.

Пользователи фейсбука выяснили, что Ждун отлично вписывается в картины русских художников.

А также в классическую живопись (Ждун — Мона Лиза).

Ждун слушает президента.

И играет в интеллектуальные игры.

Ждун попал в неловкую ситуацию.

Ждун с другом Грэмом.