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Вокруг шум: что за Ждун и кто его создал
Скульптор Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала скульптуру Homunculus Loxodontus весной 2016 года. По словам девушки, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания.
В январе 2017 года скульптура стала популярным мемом в российском интернете. Непонятное существо, похожее на тюленя и слона одновременно, прозвали Ждуном.
Это оригинальный Ждун, установленный в Лейденском университете.
Ждун сидит в очереди к терапевту.
Пользователи фейсбука выяснили, что Ждун отлично вписывается в картины русских художников.
А также в классическую живопись (Ждун — Мона Лиза).
Ждун слушает президента.
И играет в интеллектуальные игры.
Ждун попал в неловкую ситуацию.
Ждун с другом Грэмом.