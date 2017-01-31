«Не сидим сложа руки»: мемы со Ждуном на все случаи жизни

Мы уже рассказывали о скульптуре голландской художницы Маргрит ван Брифорт Homunculus Loxodontus, которая стала популярным мемом — Ждуном. Пользователи социальных сетей не перестают делать смешные картинки с непонятным существом, поэтому «Медуза» представляет вторую подборку — 16 Ждунов на все случаи жизни.

Политический Ждун

Ждун и искусство

Ждун помогает Шерлоку

В ожидании магистрального автобуса

Ждун-интеллектуал

Ждун-пиарщик

Успешный Ждун