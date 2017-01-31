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«Не сидим сложа руки»: мемы со Ждуном на все случаи жизни
Мы уже рассказывали о скульптуре голландской художницы Маргрит ван Брифорт Homunculus Loxodontus, которая стала популярным мемом — Ждуном. Пользователи социальных сетей не перестают делать смешные картинки с непонятным существом, поэтому «Медуза» представляет вторую подборку — 16 Ждунов на все случаи жизни.
Политический Ждун
ЖДУН российский. pic.twitter.com/YsnB9SPldo— Genn&Со (@mizantropcity) January 31, 2017
Ждун и искусство
Ждун помогает Шерлоку
В ожидании магистрального автобуса
Сидит, ждёт двойку.#ждун pic.twitter.com/jWB3S4OYCd— Andrey Maximov♐ (@AndreyMaximovv) January 30, 2017
Ждун-интеллектуал
Ждун-пиарщик
Успешный Ждун