В инстаграме и в Липецке: как Ждун захватывает мир

«Медуза» продолжает следить за победным шествием Ждуна по Рунету. И он уже успел выйти в офлайн!

За неделю у Ждуна появились:

Собственный инстаграм

Аккаунт получился очень художественным — авторы выкладывают картины со Ждуном. Некоторые из них вы могли видеть в нашей предыдущей подборке.

A photo posted by Ждун (@zjhdun) on Jan 31, 2017 at 1:37am PST

A photo posted by Ждун (@zjhdun) on Jan 31, 2017 at 8:32am PST

A photo posted by Ждун (@zjhdun) on Jan 31, 2017 at 2:13am PST

Стикеры для Telegram

Пользователи мессенджера сделали набор стикеров со Ждуном. Правда, на стикерах получилось не милое смиренное существо, а надоедливый и некомпетентный монстр.

Подражатели

На одной из автобусных остановок Липецка неизвестные оставили предмет, немного напоминающий скульптуру Маргрит ван Брифорт. Как сообщает местное издание Lipetskmedia, на скамейке сидит «нечто, похожее на плюшевого медведя, облаченного в маскировочный халат». Пользователи соцсетей прозвали его «местным Ждуном».