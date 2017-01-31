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«Доставка» Навального в Киров от первого лица: Ждун, боулинг и хорошие новости

Meduza
14:15, 31 января 2017

Днем 31 января в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли судебные приставы. Они забрали Алексея Навального, чтобы доставить его в Киров на суд по делу «Кировлеса».

При этом Навального не повезли сразу в аэропорт (у политика даже есть билет до Кирова), а доставили в Московское управление службы судебных приставов. По пути туда и в самом управлении политик рассказывал, что с ним происходит.

В лифте бизнес-центра, где расположен офис ФБК, Навальный успел пообщаться с журналистами «Дождя». «Пришли приставы, сказали: „Мы должны вас доставить“. Я сказал, что я сам доставляюсь. Но тем не менее, они выполняют какой-то свой приказ по моей доставке», — рассказал он. Политик добавил, что он успел доделать свои дела и после этого «пошел на доставку».

«Ведомости» нашли в происходящем хорошее: «Навального приставы вывели из офиса ФБК без наручников».

Офис Московского управления ФССП расположен в бизнес-центре «Ямская-Центр», где есть и развлекательные заведения.

В ход пошел Ждун — самый актуальный мем.

Через час Навального все же повезли в аэропорт.

Следующее заседание по делу «Кировлеса» запланировано на 1 февраля.

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