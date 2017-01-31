«Доставка» Навального в Киров от первого лица: Ждун, боулинг и хорошие новости

Днем 31 января в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли судебные приставы. Они забрали Алексея Навального, чтобы доставить его в Киров на суд по делу «Кировлеса».

Приставы пришли посреди нашей летучки, Алексей отвёл их на кухню и дал чаю. Они ждут, пока у нас летучка не закончится pic.twitter.com/52croIvJoo — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 31, 2017

При этом Навального не повезли сразу в аэропорт (у политика даже есть билет до Кирова), а доставили в Московское управление службы судебных приставов. По пути туда и в самом управлении политик рассказывал, что с ним происходит.

Российская система удивительна:

-Вы должны поехать в Киров.

-Хорошо, я и так еду, вот билет.

-Нет, вы должны поехать с нами.

-Да я еду же. — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

В лифте бизнес-центра, где расположен офис ФБК, Навальный успел пообщаться с журналистами «Дождя». «Пришли приставы, сказали: „Мы должны вас доставить“. Я сказал, что я сам доставляюсь. Но тем не менее, они выполняют какой-то свой приказ по моей доставке», — рассказал он. Политик добавил, что он успел доделать свои дела и после этого «пошел на доставку».

Впрочем, пока меня везут в Московское управление службы приставов. Никто не знает зачем. Видимо наградят. — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

«Ведомости» нашли в происходящем хорошее: «Навального приставы вывели из офиса ФБК без наручников».

Хорошие новости за сегодня: https://t.co/RV7zsDRNv8 — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

Офис Московского управления ФССП расположен в бизнес-центре «Ямская-Центр», где есть и развлекательные заведения.

Привезли в управление судебных приставов. Буду ждать рейса здесь. Тут очень круто: есть боулинг, бильярд и даже бар. Правда алкоголь с 17-00 — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

К сожалению, боулинг только на шесть дорожек и они заняты пока. Сказали, что в соседнем зале есть PS4, пойду искать. — Alexey Navalny (@navalny) 31 января 2017 г.

Просили не фотографировать. Типа, боулинги не во всех региональных управлениях есть. Сотрудникам будет неприятно. https://t.co/qXAf2QjRt8 — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

Сходить в Бургер Кинг в сопровождении трёх приставов, камер НТВ и России1 - сделано. (думаю, выглядело это комично) — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

В ход пошел Ждун — самый актуальный мем.

ФОТО: Алексей Навальный ожидает рейса в Киров в помещении управления службы судебных приставов pic.twitter.com/NMzeGzmlgs — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

Через час Навального все же повезли в аэропорт.

@mediazzzona в аэропорт едем — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

Следующее заседание по делу «Кировлеса» запланировано на 1 февраля.