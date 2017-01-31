Что будет с президентской кампанией Навального, если его посадят? Отвечает начальник штаба оппозиционера Леонид Волков

Днем 31 января судебные приставы пришли в офис «Фонда борьбы с коррупцией», чтобы принудительно доставить его основателя Алексея Навального на заседание Ленинского районного суда (он повторно рассматривает дело «Кировлеса» ) в Кирове. Заседания в рамках процесса проводятся почти каждый день. Навальный заявлял, что Кремль «заинтересован в скорейшем вынесении обвинительного приговора» — такой исход не позволит политику участвовать в президентской гонке в 2018 году. Корреспондент «Медузы» Евгений Берг узнал у руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, что ждет кампанию, если политика осудят — тем более на реальный срок.

— Как предвыборный штаб Навального трактует события вокруг второго процесса по делу «Кировлеса»?

— Это продолжение начатой стратегии — вынести новый приговор по делу «Кировлеса» как можно скорее. Для этого расчистили все заседания, перенесли процесс по убийству [политика Бориса] Немцова. [Второму фигуранту дела] Петру Офицерову прислали в больницу проверку, его потребовали немедленно выписать.

Конечно, так не делается, существует нормальная процессуальная практика — судья, адвокаты и подсудимый согласуют даты заседаний. До Нового года так и было, а после, видимо, поступила новая вводная — и процесс пошел с такой дикой скоростью.

— Почему это происходит?

— Сейчас я полечу в Питер, где 4 февраля откроется наш региональный штаб, а всего мы анонсировали открытие 77 региональных штабов в ближайшие три месяца. Мы считаем, что они [федеральная власть] хотят вынести приговор до начала нашей деятельности в регионах, чтобы деморализовать наших сторонников, говорить им: «А зачем вы жертвуете деньги на кампанию? Ведь Навальный же осужден, к сожалению, не имеет права баллотироваться. Давайте обсудим, может, все-таки нам надо сплотиться вокруг [председателя партии „Яблоко“] Григория Явлинского? Или [председателя „Партии роста“] Бориса Титова?»

Вынесут обвинительный приговор — Навальный утратит формальное право баллотироваться, после этого придут закрывать штабы. [Власти] очень не хотят, чтобы мы пошли с политической кампанией в регионы.

— Вы ожидаете обвинительный приговор?

— Это невозможно предсказывать, ведь работа суда [на процессе по делу «Кировлеса»] не построена на праве. Мы планируем, исходя из разных прогнозов — например, из прогноза, что приговор будет обвинительный.

— А план на случай, если Навальному дадут реальный срок, есть?

— Конечно, есть. Мы будем делать все то же самое: разворачивать региональную сеть, агитировать, наращивать политическое давление, добиваться того, чтобы к декабрю, когда будет приниматься решение о регистрации кандидатов, общественности стало очевидно — президентская кампания без Навального состояться не может. Политическую кампанию мы будем вести вне зависимости от решения суда; мы начинали ее планировать, еще когда приговор по делу «Кировлеса» не был отменен.

— Если Навального посадят, вы будете звать людей выходить на улицы?

— Люди сами выйдут на улицы, никого звать не надо. Сколько выйдет, неизвестно. Люди, которые выходили после приговоров Навальному в июле 2013 года или декабре 2014 года, делали это на эмоциях от чувства несправедливости. Предсказывать эмоции никто не умеет, их не спланировать, не организовать.