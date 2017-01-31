Петра Офицерова выписали из больницы. После его госпитализации там устроили проверку

Подсудимого по делу «Кировлеса» Петра Офицерова выписали из московской больницы, куда он обратился с подозрением на острый панкреатит. Об этом рассказал второй фигурант дела Алексей Навальный.

По словам Навального, Офицерова выписали после того, как утром 31 января в больнице организовали проверку. Навальный связывает это с тем, что процесс по «Кировлесу» пытаются ускорить.

В качестве примера политик также привел случай с адвокатом Офицерова Светланой Давыдовой. Она также не могла присутствовать на заседании, так как ехала к своему подзащитному в салехардскую колонию. «И в течение нескольких часов — хоп — в колонии объявляют карантин, все встречи заключенных с защитниками и родственниками запрещаются», — заметил Навальный.

Так что наш процесс завершится до конца недели. — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

Обновление. Давыдова рассказала «Новой газете», что, по словам врача, «поступило указание с самого верха» выписать Офицерова из больницы. Приставы также пытались найти Офицерова в коллегии адвокатов, где работает Давыдова, чтобы доставить подсудимого на суд в Киров.