Петра Офицерова выписали из больницы. После его госпитализации там устроили проверку

Навальный
09:00, 31 января 2017
Надежный источник

Подсудимого по делу «Кировлеса» Петра Офицерова выписали из московской больницы, куда он обратился с подозрением на острый панкреатит. Об этом рассказал второй фигурант дела Алексей Навальный.

По словам Навального, Офицерова выписали после того, как утром 31 января в больнице организовали проверку. Навальный связывает это с тем, что процесс по «Кировлесу» пытаются ускорить.

В качестве примера политик также привел случай с адвокатом Офицерова Светланой Давыдовой. Она также не могла присутствовать на заседании, так как ехала к своему подзащитному в салехардскую колонию. «И в течение нескольких часов — хоп — в колонии объявляют карантин, все встречи заключенных с защитниками и родственниками запрещаются», — заметил Навальный.

Обновление. Давыдова рассказала «Новой газете», что, по словам врача, «поступило указание с самого верха» выписать Офицерова из больницы. Приставы также пытались найти Офицерова в коллегии адвокатов, где работает Давыдова, чтобы доставить подсудимого на суд в Киров.
Навальный и Офицеров являются подсудимыми на повторном рассмотрении дела «Кировлеса». Их обвиняют в хищении продукции предприятия, так как они купили товар по одной цене, а потом продали его дороже. По версии следствия, Навальный и Офицеров принудили руководство «Кировлеса» заключить заведомо невыгодный контракт.
Пересмотр дела был объявлен Верховным судом после решения Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ постановил, что в деле «Кировлеса» преступными названы действия, которые невозможно отличить от обычной предпринимательской деятельности.
На первом суде по «Кировлесу» Навального и Офицерова приговорили соответственно к пяти и четырем годам лишения свободы. Реальный срок затем заменили на условный.

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