Пересмотр дела «Кировлеса» идет со страшной скоростью. Что там происходит?

Во вторник, 24 января, в Ленинском районном суде Кирова заканчивается допрос свидетелей обвинения по делу «Кировлеса». Процесс проходит во второй раз; обвинительный приговор политику Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову, вынесенный во время первого рассмотрения, в декабре 2016 года был отменен Верховным судом — после оправдательного вердикта Европейского суда. Допрос свидетелей прошел в авральном режиме, а судья назначил заседания по делу на все подряд будние дни. Навальный считает, что такая скорость санкционирована Кремлем и должна помешать его выдвижению кандидатом в президенты России. «Медуза» рассказывает о странностях, происходящих на повторном рассмотрении дела «Кировлеса».

В Ленинском районном суде Кирова продолжается повторное рассмотрение дела «Кировлеса». Первое закончилось в 2013 году: в июле суд признал политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова виновными в хищении 16 миллионов рублей у государственного предприятия «Кировлес» и приговорил их к пяти и четырем годам колонии (реальный срок был заменен на условный). В феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что Навального и Офицерова судили за обычную предпринимательскую деятельность, и 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда отменил решение суда в Кирове. Закрывать дело он при этом не стал и отправил его на повторное рассмотрение. «Мы должны [снова] пройти все те процедуры, которыми занимались последние три года», — сказал Навальный после решения президиума ВС.

23 января 2017 года Алексей Навальный написал в фейсбуке: «Кремль дал какое-то суперважное указание ускорить наш процесс». За несколько дней до этого, 19 января, председательствующий на втором рассмотрении дела «Кировлеса» судья Алексей Втюрин неожиданно изменил график заседаний, назначив их на каждый будний день с 20 января по 10 февраля; при этом ранее он с адвокатами договорился лишь о нескольких датах. Адвокаты возразили, что заняты в других процессах, на что судья ответил, что «по имеющейся информации» остальные разбирательства отложены. И действительно, после слов Втюрина в Ленинский суд стали приходить телеграммы из московских судов. По разным причинам были прерваны разбирательства по четырем делам, в которых должны были принять участие адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, а также адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Среди этих отложенных заседаний — слушания по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Адвокат Генри Резник, которого «Медуза» попросила прокомментировать, отменяли ли хоть когда-нибудь так массово все заседания ради одного процесса, подчеркнул, что решение о том, какому процессу адвокат должен отдать приоритет, выбирает он сам. «В данном случае складывается ощущение, что процесс контролируется сверху», — заявил Резник.

23 января защита Навального и Офицерова заявила отвод судье Втюрину — но безуспешно. В тот же день был ему был заявлен второй отвод — на основании разговора сотрудников суда, который 19 января якобы услышала адвокат Офицерова Светлана Давыдова. «Председатель Зайцев недавно ездил в Верховный суд, и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут», — написала Давыдова в ходатайстве, которое также было отклонено.

Алексей Навальный связывает неожиданности в судебном процессе с запуском своей избирательной кампании — политик намерен участвовать в президентских выборах 2018 года. Именно за возможность участия в предвыборной гонке политик боролся в ЕСПЧ — обвинительный приговор по делу «Кировлеса» лишал его пассивного избирательного права. «Кремль почему-то думает, что если они вынесут мне новый приговор взамен отмененного, это что-то изменит. Нет, не изменит. Я продолжу кампанию, я продолжу требовать допуска к выборам президента», — заявил Навальный.

Только за одно заседание, прошедшее 23 января, суд заслушал 10 свидетелей. Последнего свидетеля обвинения, бывшего гендиректора «Кировлеса» Вячеслава Опалева (в 2012 году осужден за растрату на условный срок), допросили 24 января. Опалев фактически повторил показания, данные во время предыдущего разбирательства. Из них следует, что Навальный, представившись советником бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых (сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки), вынудил гендиректора «Кировлеса» подписать невыгодный для себя контракт с «Вятской лесной компанией» Петра Офицерова.

Навальный неоднократно называл показания Опалева лживыми.

Политик считает, что после допроса свидетелей обвинения до приговора останется не больше четырех заседаний. Защита Навального говорила, что планирует представить свои доказательства за один день.

Между тем, трудности с избирательной кампанией у Навального могут возникнуть и по другой причине — 23 января политик сообщил, что Центробанк якобы потребовал у сервиса «Яндекс.Деньги» закрыть электронный кошелек его соратника Леонида Волкова, через который штаб Навального проводил краудфандинг. Вечером того же дня сервис заявил о намерении запретить частным лицам собирать пожертвования на политическую деятельность. Как объяснили «Медузе» в пресс-службе «Яндекс.Денег» введение запрета обосновано тем, что «ограничение на сбор средств в политических целях — стандарт для российского рынка онлайн-платежей».