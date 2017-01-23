Адвокат заявила о поручении Верховного суда дать Навальному и Офицерову реальные сроки

Адвокат Светлана Давыдова заявила на повторном процессе по делу «Кировлеса», что Верховный суд дал указание приговорить обвиняемых Алексея Навального и Петра Офицерова к реальным срокам. Об этом сказано в ходатайстве об отводе судьи Алексея Втюрина, которое Давыдова подала 23 января, передает корреспондент «Медиазоны».

По словам Давыдовой, она услышала в холле Ленинского районного суда Кирова разговор сотрудников, которые обсуждали поездку председателя суда Константина Зайцева в Верховный суд. Там Зайцеву сказали, что «никого отпускать не будут», говорится в ходатайстве.

Судья Втюрин, рассмотрев заявление Давыдовой, отказал ей в отводе. Он заметил, что как судья является независимым, и председатель Зайцев не влияет на его решения. Прокомментировал ли он как-то заявления о поручениях из Верховного суда, не сообщается.