Адвокат заявила о поручении Верховного суда дать Навальному и Офицерову реальные сроки

Медиазона
10:31, 23 января 2017
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Адвокат Светлана Давыдова заявила на повторном процессе по делу «Кировлеса», что Верховный суд дал указание приговорить обвиняемых Алексея Навального и Петра Офицерова к реальным срокам. Об этом сказано в ходатайстве об отводе судьи Алексея Втюрина, которое Давыдова подала 23 января, передает корреспондент «Медиазоны».

По словам Давыдовой, она услышала в холле Ленинского районного суда Кирова разговор сотрудников, которые обсуждали поездку председателя суда Константина Зайцева в Верховный суд. Там Зайцеву сказали, что «никого отпускать не будут», говорится в ходатайстве.

Судья Втюрин, рассмотрев заявление Давыдовой, отказал ей в отводе. Он заметил, что как судья является независимым, и председатель Зайцев не влияет на его решения. Прокомментировал ли он как-то заявления о поручениях из Верховного суда, не сообщается.

«Председатель Зайцев недавно ездил в Верховный суд и ему там сказали, что Навальный и Офицеров должны получить реальные сроки, никого отпускать не будут», — приводит она в ходатайстве разговор сотрудников в холле Ленинского райсуда Кирова.

Медиазона
Судья Втюрин назначил заседания по делу «Кировлеса» на все рабочие дни, начиная с 23 января. Ранее заседания часто переносились из-за занятости адвокатов подсудимых, но теперь по всем их разбирательствам объявлены перерывы. По мнению адвоката Навального Вадима Кобзева, это сделано, чтобы ускорить процесс.
Дело «Кировлеса» было отправлено на пересмотр после того, как Европейский суд по правам человека признал, что Навального и Офицерова осудили за действия, не отличимые от обычного ведения бизнеса.
Навального и Офицерова обвиняют в том, что они купили продукцию предприятия «Кировлес» по заниженной цене, а затем перепродали с прибылью. В 2013 году суд приговорил их соответственно к пяти и четырем годам лишения свободы условно.

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