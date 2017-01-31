Судебные приставы увели Навального из офиса ФБК

Алексей Навальный
11:13, 31 января 2017
Надежный источник

Судебные приставы увели Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве. Оппозиционер сообщил, что его решили отвезти в Московское управление службы судебных приставов. С какой целью, неизвестно.

Представитель Федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын сообщил, что Навального принудительно доставят в кировский суд на заседание по делу «Кировлеса».

По словам Навального, он купил билет в Киров и собирался поехать на заседание, но судебные приставы, тем не менее, настаивали, чтобы он прошел с ними.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила «Медузе», что приставы сначала отвезут Навального домой, чтобы он собрал вещи, потом доставят в управление, а затем сопроводят в аэропорт. Ярмыш отметила, что Навальный не задержан.

Петр Офицеров, второй обвиняемый по делу «Кировлеса», уже отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Киров. Об этом «Медиазоне» рассказала его адвокат Светлана Давыдова. По словам адвоката, судебные приставы приходили к ней в офис, но Офицерова в нем не было.

«Они зашли, посмотрели, что Офицерова нет, долго пререкались с моими коллегами, угрожали применением спецсредств и физической силы, после этого, созвонившись с начальством, уехали», — сообщила Давыдова.

Судья по делу «Кировлеса» 30 января распорядился принудительно доставить Навального и Офицерова на заседание 1 февраля. Такое решение было принято после того, как обвиняемые не явились на два заседания. Офицеров был госпитализирован, но вскоре его выписали — после того, как в больнице устроили проверку.
Навального и Офицерова обвиняют в хищении продукции «Кировлеса». По итогам первого процесса они были приговорены к условным срокам. Дело отправили на пересмотр после решения ЕСПЧ, который пришел к выводу, что обвиняемых судили за действия, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности.

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