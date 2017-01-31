Судебные приставы увели Навального из офиса ФБК

Судебные приставы увели Алексея Навального из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве. Оппозиционер сообщил, что его решили отвезти в Московское управление службы судебных приставов. С какой целью, неизвестно.

Выходил из офиса like a boss. Приставы, камеры, фотографы. Непонятно только зачем это всё. Я бы и сам до аэропорта доехал. — Alexey Navalny (@navalny) January 31, 2017

Представитель Федеральной службы судебных приставов Тимур Коробицын сообщил, что Навального принудительно доставят в кировский суд на заседание по делу «Кировлеса».

По словам Навального, он купил билет в Киров и собирался поехать на заседание, но судебные приставы, тем не менее, настаивали, чтобы он прошел с ними.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила «Медузе», что приставы сначала отвезут Навального домой, чтобы он собрал вещи, потом доставят в управление, а затем сопроводят в аэропорт. Ярмыш отметила, что Навальный не задержан.

Петр Офицеров, второй обвиняемый по делу «Кировлеса», уже отправился в аэропорт, чтобы вылететь в Киров. Об этом «Медиазоне» рассказала его адвокат Светлана Давыдова. По словам адвоката, судебные приставы приходили к ней в офис, но Офицерова в нем не было.

«Они зашли, посмотрели, что Офицерова нет, долго пререкались с моими коллегами, угрожали применением спецсредств и физической силы, после этого, созвонившись с начальством, уехали», — сообщила Давыдова.