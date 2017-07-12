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«Есть двери, которые нельзя закрыть»: тизер второго сезона «Очень странных дел»

Meduza
08:13, 12 июля 2017

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер и первый постер второго сезона фантастического сериала «Очень странные дела».

В новом сезоне Уилл, Майк, Дастин, Лукас и Одиннадцать снова столкнутся с параллельным миром, который они обнаружили в первом сезоне.

Главные роли в «Очень странных делах» исполнили Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Калеб МакЛафлин и Ной Шнапп.

Премьера второго сезона назначена на 27 октября 2017 года.

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