«Мир переворачивается»: вышел финальный трейлер второго сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер второго сезона «Очень странных дел». Сериал выйдет 27 октября.

Stranger Things | Season 2 Final Trailer [HD] | Netflix Netflix

В трейлере показали вернувшегося из потустороннего мира Уилла, а также Одиннадцать, которая пропала в конце первого сезона. Судя по кадрам, жители городка Хоукинс отправятся в другое измерение, чтобы побороть монстров.

«Очень странные дела» — научно-фантастический сериал братьев Даффер. Он рассказывает о четырех мальчиках из провинциального города в штате Индиана и их необычной подруге по имени Одиннадцать. В первом сезоне один из ребят попадает в потусторонний мир, обитатели которого охотятся на детей. В «Очень странных делах» много отсылок к классическим хоррорам и научно-фантастическим фильмам.