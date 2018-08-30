шапито
Из деталей Lego построили полноразмерную модель Bugatti Chiron. Она ездит!!
Компания Lego построила полноразмерную модель суперкара Bugatti Chiron из деталей конструктора Lego Technic (это не традиционные кубики, а разные палочки, шестеренки и моторчики). Даже двигатель модели собран из моторов Lego. Вы просто посмотрите на это:
Несколько фактов про игрушечный Bugatti:
- на его строительство ушло больше миллиона деталей;
- «двигатель» сделан из 2304 моторчиков Lego, его мощность — 5,3 лошадиные силы;
- у машины стальной каркас и колеса от настоящей Bugatti;
- иначе и нельзя — модель весит полторы тонны;
- на строительство Lego-модели ушло 13,5 тысячи человекочасов;
- во время испытаний машина разогналась до 20 км/ч, но в теории может и до 30;
- у модели пристегиваемый руль, рабочий спидометр и панель управления, через которую можно включать фары и выдвигать спойлер — и все это из деталей Lego;
- кстати, зеркала, ручка переключения передач и педаль тормоза тоже из Lego;
- по оценке Techcrunch, чтобы построить хотя бы двигатель от такой Bugatti самостоятельно, придется купить наборы Lego на 70 тысяч долларов.