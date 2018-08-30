Из деталей Lego построили полноразмерную модель Bugatti Chiron. Она ездит!!

Компания Lego построила полноразмерную модель суперкара Bugatti Chiron из деталей конструктора Lego Technic (это не традиционные кубики, а разные палочки, шестеренки и моторчики). Даже двигатель модели собран из моторов Lego. Вы просто посмотрите на это:

LEGO

Несколько фактов про игрушечный Bugatti: