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Из деталей Lego построили полноразмерную модель Bugatti Chiron. Она ездит!!

Meduza
11:03, 30 августа 2018

Компания Lego построила полноразмерную модель суперкара Bugatti Chiron из деталей конструктора Lego Technic (это не традиционные кубики, а разные палочки, шестеренки и моторчики). Даже двигатель модели собран из моторов Lego. Вы просто посмотрите на это:

LEGO

Несколько фактов про игрушечный Bugatti:

  • на его строительство ушло больше миллиона деталей;
  • «двигатель» сделан из 2304 моторчиков Lego, его мощность — 5,3 лошадиные силы;
  • у машины стальной каркас и колеса от настоящей Bugatti;
  • иначе и нельзя — модель весит полторы тонны;
  • на строительство Lego-модели ушло 13,5 тысячи человекочасов;
  • во время испытаний машина разогналась до 20 км/ч, но в теории может и до 30;
  • у модели пристегиваемый руль, рабочий спидометр и панель управления, через которую можно включать фары и выдвигать спойлер — и все это из деталей Lego;
  • кстати, зеркала, ручка переключения передач и педаль тормоза тоже из Lego;
  • по оценке Techcrunch, чтобы построить хотя бы двигатель от такой Bugatti самостоятельно, придется купить наборы Lego на 70 тысяч долларов.
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