Блогер 14 лет коллекционировал LEGO по «Звездным войнам». Его ограбили, но сочувствующие собрали деньги на покупку таких же наборов

Живущий во Франции блогер republicattak 14 лет собирал и модифицировал LEGO по «Звездным войнам» и еще восемь — выкладывал видео со своими работами на ютьюб. В начале октября он вернулся домой и обнаружил, что кто-то вломился к нему в дом, сломал и разбросал конструктор по полу и украл несколько ценных экземпляров из его коллекции: например, модельку корабля Хана Соло «Сокол тысячелетия», шагоход AT-AT и декорации кантины Мос-Эйсли из «Новой надежды». На одну из разрушенных работ блогер потратил около 10 месяцев. Он признался, что 24 часа после ограбления были худшими в его жизни.

Вот так выглядела его квартира после проникновения:

5 октября republicattak записал обращение к подписчикам, в котором заявил, что у него украли детство, и больше он не будет выпускать новые видео: «Я не знаю, что буду делать. Это было моей страстью… Это конец моего канала».

republicattak объявляет о прекращении работы над своим каналом republicattak

Ролик коллекционера попал на reddit — пользователи форума также посочувствовали ютьюберу; некоторые предлагали ему свои наборы и пытались привлечь внимание производителя LEGO. Многие писали в твиттер republicattak — просили не сдаваться и желали удачи.

Ютьюбер Райан Маккалоу решил поддержать коллегу. Блогер выпустил ролик, в котором пересказал ситуацию аудитории своего канала и предложил зрителям помочь коллекционеру: «Я сам огромный фанат „Звездных войн“, когда смотрел [это обращение], то немного прослезился».

Ролик автора кампании по сбору средств MandRproductions

В описании к видео он указал список украденных LEGO (утрату оценили в 18 тысяч долларов) и приложил ссылку на кампанию по сбору средств на краудфандинговом сервисе GoFundMe. Изначальной целью было собрать тысячу долларов, но за день блогеру прислали 18 тысяч. После этого сбор средств прекратили.

Поддержка вдохновила republicattak: в своем твиттере он поблагодарил Маккалоу и всех, кто пожертвовал деньги на восстановление его коллекции, отметив, что не ожидал, что его проблема тронет столько людей. Ютьюбер подчеркнул, что хочет сделать так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, куда пойдут вырученные деньги.