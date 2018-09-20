В июле американский видеоблогер филиппинского происхождения Джев Маравилла поставил эксперимент. Обнаружив, что в ресторане «Макдоналдс» в техасском городе Хьюстон нет рекламы с людьми азиатской внешности, он решил повесить там свой, более инклюзивный постер — и даже нашел для этого свободную стену без плакатов.

Маравилла начал осуществлять свой план с фотосессии: на специально отснятых кадрах блогер и его приятель Кристиан Толедо гуляли с бургером и картошкой фри в руках, изображая студентов. Самый удачный снимок стилизовали под рекламу «Макдоналдс». На изображение добавили логотип и слоган компании — «Iʼm lovin it». 85 долларов ушло на печать фотографии нужных размеров, еще шесть с половиной — на форму сотрудника «Макдоналдс», купленную в супермаркете Walmart. К получившемуся образу Маравилла добавил рацию, галстук и бейдж с выдуманной должностью «регионального дизайнера интерьеров». В таком виде он и его друзья пришли в ресторан, где незаметно повесили свой плакат.

i became a “Regional Interior Coordinator” pic.twitter.com/296iWr3C8X — JΞVH M (@Jevholution) September 3, 2018

Вскоре блогер выпустил ролик и написал ставший виральным твит, в которых рассказывал о своей проделке. Ко второму сентября постер висел на стене «Макдоналдс» уже более 50 дней — и за это время никто из работников не заметил поддельную рекламу. Тогда Маравилла связался с администраторами закусочной и объяснил им ситуацию. Сотрудники только похвалили его за изобретательность и сообщили, что не собираются снимать плакат.

Jevholution

17 сентября Маравилла и Толедо пришли на передачу телеведущей Эллен Дедженерес. Сперва она показала им огромный постер, который повесили на здание, где проходят съемки шоу — на нем были изображены блогер, его друг и она сама. Затем ведущая в шутку предложила еще раз проникнуть в «Макдоналдс», чтобы повесить плакат, нарисованный ее фанатом. А после этого рассказала о том, что «Макдоналдс» предлагает Маравилле и Толедо сняться в настоящей рекламе сети. От радости Маравилла стал смеяться, а Толедо, кажется, не поверил удаче и с удивлением переспросил: «А вы в этом уверены?» Кроме этого сеть ресторанов пообещала заплатить обоим по 25 тысяч долларов — в этот момент на сцену выбежал человек с двумя гигантскими чеками.

Отрывок из шоу Эллен Дедженерес TheEllenShow

После выхода шоу в эфир «Макдоналдс» еще раз поздравил Маравиллу и Толедо в твиттере.