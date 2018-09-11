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Канадский студент искал одну Николь — и написал 246 девушкам с таким именем. Они решили встретиться без него!

Meduza
13:02, 11 сентября 2018

Студент канадского университета Калгари Карлос Зетина встретил девушку по имени Николь, отдыхавшую в баре на территории кампуса. Зетина предложил подвезти ее до дома, девушка согласилась. В конце поездки студент попросил ее номер — она не отказала, но телефон, как выяснилось позже, был неверным.

Тогда Зетина решил связаться со всеми Николь, имеющими отношение к университету Калгари — их оказалось целых 246. В список попали студентки, работницы университета и даже заместительницы декана, — всем им он разослал коллективный имейл. В сообщении Зетина кратко описал нужную ему Николь: родом из Холланда, считает произведения Ницше депрессивными. Также Зетина указал свой номер телефона и попросил написать ему, если кто-то из получателей узнает себя в его сообщении. Он добавил, что если понравившаяся ему Николь на самом деле не хочет с ним общаться, то она может не отвечать.

Просьба студента удивила девушек. Сначала Николь стали общаться друг с другом в отдельной цепочке имейлов. Одна из них предложила разыграть Зетину — и всем представиться той самой Николь. Другие стали шутить о создании целого сообщества внутри университета. Также девушки создали группу в фейсбуке под названием «Nicole From Last Night» («Николь, которую я вчера встретил») — и в тот же вечер устроили сбор группы в баре.

«Всем, кто пытается вступить в нашу группу в фейсбуке. Как тебя зовут? Есть только один правильный ответ. #николькоторуюявчеравстретил»

Позже об этой странице узнала та самая настоящая Николь, которую подвозил Зетина. Оказалось, что она — студентка по обмену, у которой нет университетской почты (поэтому она даже не попала в рассылку). Кроме того, она неправильно запомнила цифры своего нового канадского номера — поэтому Зетина и не смог до нее дозвониться. Удалось ли им в итоге повстречаться и что из этого вышло, неизвестно.

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