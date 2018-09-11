Студент канадского университета Калгари Карлос Зетина встретил девушку по имени Николь, отдыхавшую в баре на территории кампуса. Зетина предложил подвезти ее до дома, девушка согласилась. В конце поездки студент попросил ее номер — она не отказала, но телефон, как выяснилось позже, был неверным.

Тогда Зетина решил связаться со всеми Николь, имеющими отношение к университету Калгари — их оказалось целых 246. В список попали студентки, работницы университета и даже заместительницы декана, — всем им он разослал коллективный имейл. В сообщении Зетина кратко описал нужную ему Николь: родом из Холланда, считает произведения Ницше депрессивными. Также Зетина указал свой номер телефона и попросил написать ему, если кто-то из получателей узнает себя в его сообщении. Он добавил, что если понравившаяся ему Николь на самом деле не хочет с ним общаться, то она может не отвечать.

Просьба студента удивила девушек. Сначала Николь стали общаться друг с другом в отдельной цепочке имейлов. Одна из них предложила разыграть Зетину — и всем представиться той самой Николь. Другие стали шутить о создании целого сообщества внутри университета. Также девушки создали группу в фейсбуке под названием «Nicole From Last Night» («Николь, которую я вчера встретил») — и в тот же вечер устроили сбор группы в баре.

to everyone who keeps trying to join our Facebook page:

what's your name?

there's only one right answer.#nicolefromlastnight pic.twitter.com/fR4C1WFkPQ — nickie (nicole) (@manaognickie) September 10, 2018

Позже об этой странице узнала та самая настоящая Николь, которую подвозил Зетина. Оказалось, что она — студентка по обмену, у которой нет университетской почты (поэтому она даже не попала в рассылку). Кроме того, она неправильно запомнила цифры своего нового канадского номера — поэтому Зетина и не смог до нее дозвониться. Удалось ли им в итоге повстречаться и что из этого вышло, неизвестно.