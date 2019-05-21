Внимание, спойлеры! Если вы не видели заключительную серию «Игры престолов», посмотрите на милых воронят, родившихся в Тауэре.

Все, «Игра престолов» закончилась! Джон Сноу убил Дейенерис и сбежал с одичалыми. Санса объявила о независимости Севера и стала его правительницей. Брана Старка назначили владыкой Шести Королевств, а Тириона — десницей.

Можно долго спорить о том, каким получился финал, зато мемы явно удались! Первую подборку шуток мы уже опубликовали в нашей хронике, но на этом поклонники (да и хейтеры тоже) и не подумали останавливаться.