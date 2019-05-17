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шапито

У воронов Тауэра впервые за 30 лет родились птенцы. Теперь спокойствию королевства точно ничего не грозит

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У знаменитых воронов, живущих в лондонском Тауэре, впервые за 30 лет появились птенцы. Как напомнил смотритель воронов Тауэра (да-да, есть такая должность!) Крис Скайф, по легенде, если крепость покинут вороны, королевство ждут великие беды. Программу разведения воронов в Тауэре, запущенную несколько лет назад, Скайф в шутку назвал «вложением в будущее».
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