Вот и вышла финальная серия «Игры престолов» — главного сериала современности. Для тех, кто уже успел посмотреть последнюю серию, мы будем весь день вести эту хронику. Здесь мы соберем лучшие шутки и мемы, реакции фанатов и знаменитостей, посмотрим, что напишут критики и как ответят создатели сериала.

Внимание: разумеется, в этом материале будут спойлеры. Если вы еще не посмотрели последнюю серию «Игры престолов», добавьте этот материал в закладки — и возвращайтесь после просмотра.

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