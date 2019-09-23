Пентагон извинился за твит с угрозами «миллениалам», собиравшимся штурмовать «Зону 51»

Министерство обороны США извинилось за твит в адрес граждан, намеревавшихся взять штурмом так называемую «Зону 51» — военную базу в Неваде, где, по ряду конспирологических теорий, правительство США якобы укрывает пришельцев.

20 сентября несколько десятков человек собрались около «Зоны 51» по шуточному призыву пользователя фейсбука Мэтти Робертса. Это событие стало одним из главных мемов года, но штурма в действительности не было.

Накануне акции в твиттере одного из медийных сервисов Пентагона DVIDSHub появилось сообщение: «Последнее, что увидят миллениалы в своей жизни, если они попробуют захватить «Зону 51». На фотографии к посту были изображены выстроившиеся в ряд военные на фоне бомбардировщика B-2 Spirit.

Позже твит был удален и вместо него появилось следующее сообщение:

«Прошлой ночью сотрудник DVIDSHub разместил твит, который ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Этот твит был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку».