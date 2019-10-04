Японский геймдизайнер Хидео Кодзима, создатель видеоигр Metal Gear Solid и Death Stranding, посетил шоу «Вечерний Ургант».

Вечерний Ургант

В Рунете Кодзиму называют исключительно гением — и делают это так часто, что фраза сама по себе превратилась в мем. Даже зрители «Вечернего Урганта» пришли в студию с плакатами «Кодзима — гений». Поэтому первый вопрос Урганта был о том, знает ли геймдизайнер о своем статусе в народе — и испытывает ли давление в связи с этим.

Оказалось, сам Кодзима гением себя не считает: «Но раз меня им называют, то, наверное, когда-то я им стану. Очень стараюсь быть им». А вот общественное давление создатель Metal Gear Solid и правда испытывает, но отмечает, что иначе ничего великого сделать не получится.

В ходе интервью Кодзиму попросили назвать своих кумиров (разработчик признался в любви к фильмам Андрея Тарковского) и выбрать актера, который смог бы поучаствовать в создании его следующей игры. Выбрать предлагали между Алексеем Серебряковым, Никитой Михалковым и Леонидом Ярмольником. Кодзима утвердил на роль всех троих (а фильмы Михалкова еще и похвалил).

В конце Ургант и Кодзима сразились в аркадном автомате с файтингом Street Fighter 2. Гений победил, но его соперник бился достойно.