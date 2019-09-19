Геймдизайнер Хидео Кодзима по прозвищу «Гений» посетит Москву. Он представит свою новую игру Death Stranding

Японский геймдизайнер, продюсер и сценарист Хидео Кодзима, автор видеоигровой серии Metal Gear Solid, прилетит в Москву на выставку «Игромир 2019». Об этом сообщила пресс-служба выставки.

5 октября он представит свою новую игру — мистический триллер Death Stranding. В ее создании принимали участие Норман Ридус, Гильермо дель Торо, Николас Виндинг Рефн, Леа Сейду и Мадс Миккельсен.

В игровом сообществе Хидео Кодзиму называют «Гением» из-за сложных сюжетов созданных им игр. Иногда его имя даже не упоминают — многие просто пишут «гений». Хотя режиссер Илья Найшуллер с этим не согласен. Он считает, что Кодзима давно уже превзошел этот статус.

«Игромир 2019» пройдет с 3 по 6 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». В эти же даты там будет проходить смежный фестиваль Comic Con Russia 2019. Его посетят актеры Мадс Миккельсен и Эндрю Скотт, известный по роли злодея Мориарти в сериале «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.