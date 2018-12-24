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Путин голосует за себя, Элизабет Олсен матерится по-русски, собака исполняет вежливый рок. Лучшие коубы 2018 года
Meduza
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They see me rollin', they hatin'…
Мем: матерящаяся по-русски Элизабет Олсен
Внимание! В видео ниже присутствует ненормативная лексика. Если для вас это неприемлемо, почитайте наше расследование об эму в петербургском университете.
Мем: Петров и Боширов
Внимание! В этих видео также присутствует ненормативная лексика. Если вас это по-прежнему не устраивает, посмотрите на вот этих стильных борзых.