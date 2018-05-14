Британец научил кошку стучать в дверь 🚪 🐈

В начале мая британец Дэн Ричардсон ехал на машине по городу Бутл и заметил необычную ситуацию: кошка стучала в дверь, чтобы ее впустили в дом.

По словам Ричардсона, кошка забралась на мусорный бак, стоявший рядом с дверью, дотянулась лапой до дверного молотка, несколько раз подергала за него и стала ждать, пока ей откроют дверь.

VideoTribe

Как рассказал автор видео, он был озадачен и не мог поверить, что это действительно произошло. Журналисты издания Liverpool Echo попросили читателей помочь найти кошку и ее хозяина, чтобы выяснить, всегда ли она так делает. Пока с ними никто не связался.