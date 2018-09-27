Перевоплощение Руслана Боширова из обычного туриста в полковника ГРУ Анатолия Чепигу. Только мемы
The Insider и Bellingcat представили третью часть совместного расследования о предполагаемых отравителях Скрипалей — Александре Петрове и Руслане Боширове, которые, по их словам, ездили в Солсбери как обычные туристы. В материале утверждается, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. В интернете это перевоплощение встретили как обычно — мемами из интервью с Маргаритой Симоньян и шутками на тему переодеваний.
September 27, 2018
По центральным телеканалам должны пустить рипнутую сцену из спартака, где полковники встают и говорят "Это я Чепига!"— Уголок депрессиониста (@DepressionistC) September 27, 2018
Вы не поверите! Только что Чепига позвонил Маргарите Симоньян и попросился на интервью!— Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 27, 2018
МЫ УЖЕ НАШЛИ ЭТОГО ЧЕПИГУ.— Владимир Путин (@king_of_botox) September 27, 2018
ЭТО ГРАЖДАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ТАМ НЕТ НИКАКОГО КРИМИНАЛА, УВЕРЯЮ ВАС.
А ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ МОЖНО КУПИТЬ В ЛЮБОМ ВОЕНТОРГЕ.
«Пешком по Лондону с мешком полония, русский реп без иммиграции – ничто, колония»— леша мельников (@leshamelnikov) September 26, 2018
Герой России Полковник Анатолий Чепига
Петров и Боширов— Andrey Startsev (@doctorads) September 27, 2018
Сюжет этой песни
Разрушен героем Чепигой...
Чепига и Баширов, ЕВПОЧЯ pic.twitter.com/Qssx1xM9nX— Meltdown & Spectre (@netcreeper) September 27, 2018
Петров, Боширов и Чепига (внешность изменена) пришли на интервью. pic.twitter.com/bNIS0F5Pkk— uginn (@uginn) September 27, 2018
Хочу зарегистрировать научный эксперимент! Чтобы провести наглядный крупномасштабный опыт по созданию черной дыры, выделению антиматерии и проверки теории квантового скачка!! Всё что нужно для этого - поместить в одной комнате Боширова и Чепигу!— Kravtsov Petr (@KorzH72) September 27, 2018
September 26, 2018
- У меня зазвонил телефон. Кто говорит?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 27, 2018
- Герой России Чепига!
- Что надо?
- Схорониться мне надо!
Где каждый в душе Чепига— Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 27, 2018
А на деле Боширов Руслан
Гаврила был вчера Боширов,— Александр Супер (@superasd2) September 27, 2018
Но вдруг Чепигою он стал.
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Кремлебот: "Вывсеврети, на снимках разные люди, смотрите, уши другие - неужто вы думаете, что Боширов делал пластическую операцию?"— Хроники упадка (@DecayChronicles) September 27, 2018
Да, кремлебот, ему сделали очень сложную операцию.
Она называется "взяли другой фотик".#Чепига #Солсбери pic.twitter.com/xpQg5zXwEp
Жители села Николаевка Амурской области даже не подозревают, что знакомство с Толяном Чепигой может дать им хату в Йоркшире и пожизненное содержание от британского правительства— РИП Новости (@riarip) September 27, 2018
В центре Боширов/Чепига pic.twitter.com/Pry2uBRmb2— Виктор Кожухарь (@vitiok_CCCP) September 27, 2018
Чепига и Петров; звучит как дуэт в парном катании (танцах на льду)Опубликовано Pavel Sobolev Cреда, 26 сентября 2018 г.