Перевоплощение Руслана Боширова из обычного туриста в полковника ГРУ Анатолия Чепигу. Только мемы

The Insider и Bellingcat представили третью часть совместного расследования о предполагаемых отравителях Скрипалей — Александре Петрове и Руслане Боширове, которые, по их словам, ездили в Солсбери как обычные туристы. В материале утверждается, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. В интернете это перевоплощение встретили как обычно — мемами из интервью с Маргаритой Симоньян и шутками на тему переодеваний.

По центральным телеканалам должны пустить рипнутую сцену из спартака, где полковники встают и говорят "Это я Чепига!" — Уголок депрессиониста (@DepressionistC) September 27, 2018

Вы не поверите! Только что Чепига позвонил Маргарите Симоньян и попросился на интервью! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 27, 2018

МЫ УЖЕ НАШЛИ ЭТОГО ЧЕПИГУ.

ЭТО ГРАЖДАНСКИЙ ЧЕЛОВЕК, ТАМ НЕТ НИКАКОГО КРИМИНАЛА, УВЕРЯЮ ВАС.

А ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ МОЖНО КУПИТЬ В ЛЮБОМ ВОЕНТОРГЕ. — Владимир Путин (@king_of_botox) September 27, 2018

«Пешком по Лондону с мешком полония, русский реп без иммиграции – ничто, колония»



Герой России Полковник Анатолий Чепига — леша мельников (@leshamelnikov) September 26, 2018

Петров и Боширов

Сюжет этой песни

Разрушен героем Чепигой... — Andrey Startsev (@doctorads) September 27, 2018

Чепига и Баширов, ЕВПОЧЯ pic.twitter.com/Qssx1xM9nX — Meltdown & Spectre (@netcreeper) September 27, 2018

Петров, Боширов и Чепига (внешность изменена) пришли на интервью. pic.twitter.com/bNIS0F5Pkk — uginn (@uginn) September 27, 2018

Хочу зарегистрировать научный эксперимент! Чтобы провести наглядный крупномасштабный опыт по созданию черной дыры, выделению антиматерии и проверки теории квантового скачка!! Всё что нужно для этого - поместить в одной комнате Боширова и Чепигу! — Kravtsov Petr (@KorzH72) September 27, 2018

- У меня зазвонил телефон. Кто говорит?

- Герой России Чепига!

- Что надо?

- Схорониться мне надо! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) September 27, 2018

Где каждый в душе Чепига

А на деле Боширов Руслан — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 27, 2018

Гаврила был вчера Боширов,

Но вдруг Чепигою он стал.



. . — Александр Супер (@superasd2) September 27, 2018

Кремлебот: "Вывсеврети, на снимках разные люди, смотрите, уши другие - неужто вы думаете, что Боширов делал пластическую операцию?"



Да, кремлебот, ему сделали очень сложную операцию.



Она называется "взяли другой фотик".#Чепига #Солсбери pic.twitter.com/xpQg5zXwEp — Хроники упадка (@DecayChronicles) September 27, 2018

Жители села Николаевка Амурской области даже не подозревают, что знакомство с Толяном Чепигой может дать им хату в Йоркшире и пожизненное содержание от британского правительства — РИП Новости (@riarip) September 27, 2018