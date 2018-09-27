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Перевоплощение Руслана Боширова из обычного туриста в полковника ГРУ Анатолия Чепигу. Только мемы

Meduza
10:50, 27 сентября 2018

The Insider и Bellingcat представили третью часть совместного расследования о предполагаемых отравителях Скрипалей — Александре Петрове и Руслане Боширове, которые, по их словам, ездили в Солсбери как обычные туристы. В материале утверждается, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. В интернете это перевоплощение встретили как обычно — мемами из интервью с Маргаритой Симоньян и шутками на тему переодеваний.

Чепига и Петров; звучит как дуэт в парном катании (танцах на льду)

Опубликовано Pavel Sobolev Cреда, 26 сентября 2018 г.

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