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«Это все аллегория». Песков объясняет слова Путина о мучениках в раю

Meduza
Президент РФ Владимир Путин 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» <a href="https://meduza.io/short/2018/10/18/vladimir-putin-ob-agressorah-i-muchenikah-v-yadernoy-voyne-tsitata" target="_blank">заявил</a>, что если по России будет нанесен ядерный удар, то «мы как мученики попадем в рай», а агрессоры «просто сдохнут». Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось объяснять, что имел в виду Путин.
Президент РФ Владимир Путин 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если по России будет нанесен ядерный удар, то «мы как мученики попадем в рай», а агрессоры «просто сдохнут». Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось объяснять, что имел в виду Путин.

Фото в анонсе: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA