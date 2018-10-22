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«Это все аллегория». Песков объясняет слова Путина о мучениках в раю
Meduza
15:25, 22 октября 2018
Президент РФ Владимир Путин 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
заявил
, что если по России будет нанесен ядерный удар, то «мы как мученики попадем в рай», а агрессоры «просто сдохнут». Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось объяснять, что имел в виду Путин.
Фото в анонсе: Сергей Гунеев / Sputnik / Scanpix / LETA
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