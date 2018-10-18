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Владимир Путин — об агрессорах и мучениках в ядерной войне. Цитата
Meduza
13:38, 18 октября 2018
Владимир Путин 18 октября принял участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». В частности, президент РФ попытался объяснить, почему в российской концепции о ядерном оружии нет превентивного удара. Ответ Путина в зале встретили смехом.
Фото в анонсе: Владимир Смирнов / ТАСС / Scanpix / LETA
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