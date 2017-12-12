«Медиазона» выпустила ватники с надписью «Будет хуже»

«Медиазона» выпустила линию брендированной одежды, — купив ее, читатели могут финансово поддержать редакцию. И в коллекции есть ватники с надписями «Будет хуже»!

Издание заказало их на фабрике, специализирующейся на спецодежде. Получив заказ, редакция очистила ватники от ваты, перешила пуговицы и пришила шевроны.

«На вопросы о внешнем виде изделия мы получили суровый ответ: „Ну вам же не на свадьбу“», — рассказывается в магазине «Медиазоны». Один ватник стоит 10 тысяч рублей.

«Медиазона»

Кроме ватников «Медиазона» продает фирменные худи, свитшоты и шапки («хулиганская модель»!) с надписью «Будет хуже».

«Медиазона»

Еще на одну футболку нанесен рисунок лидера группы «Кровосток» Антона Шило.

«Медиазона»

«Медиазона» с 5 декабря собирает пожертвования читателей на поддержку своей работы. Как рассказал «Медузе» главный редактор издания Сергей Смирнов, за шесть дней удалось собрать 1,142 миллиона рублей; тысяча читателей также оформила ежемесячные пожертвования на общую сумму в 383 тысячи рублей.