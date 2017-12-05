«Медиазона» объявила о переходе на краудфандинг

Издание «Медиазона» с 5 декабря начнет сбор пожертвований с читателей для финансирования своей работы. Об этом объявил издатель проекта Петр Верзилов.

Такое решение было принято, поскольку грантов от иностранных фондов, на которые до сих пор существовало издание, недостаточно для содержания и развития проекта. «Это очень энергозатратная и ненадежная модель финансирования», — заметил Верзилов.

Стоимость выпуска «Медиазоны» он оценил в 2,5 миллиона рублей в месяц или 30 миллионов в год. Верзилов рассчитывает собрать большую часть этой суммы с помощью краудфандинга, а также добиться того, чтобы читатели подписались на регулярные ежемесячные платежи проекту.

Как и в случае с грантами средства, полученные в ходе краудфандинга, будут поступать не в юридическое лицо «Медиазоны», а рассылаться сотрудникам. Это позволит обойти ограничения на прием пожертвований.

Верзилов заметил, что «Медиазона» в силу своей специфики не может рассчитывать на большие рекламные доходы, а вводить подписку издание не будет, чтобы не ограничивать доступ к контенту.