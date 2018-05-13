Песню «Call Me Maybe» наложили на клип Чайлдиша Гамбино. И они просто идеально совпали!

Пользователь YouTube с псевдонимом LOTI выложил минутное видео с фрагментом клипа американского актера и музыканта Чайлдиша Гамбино «This is America», на который наложена самая известная песня канадской певицы Карли Рэй Джепсен «Call Me Maybe».

This Is America, so Call Me Maybe LOTI

В ролике использована только первая минута клипа Гамбино, — весь первый куплет и припев артист идеально попадает в ритм «Call Me Maybe». Сравните с оригиналом:

Childish Gambino — This Is America (Official Video) ChildishGambinoVEVO

Клип LOTI появился на YouTube 11 мая, с тех пор его посмотрели больше миллиона человек, которые оставили более полутора тысяч комментариев, в том числе осуждающих — оригинальный клип привлекает внимание к проблемам чернокожего населения США, поэтому некоторые комментаторы сочли, что шутить над ним неуместно. Автор видео через сутки после публикации даже добавил комментарий с пояснениями, что он считает проблемы расизма и неравенства в Америке важными и не пытался оскорбить автора оригинального клипа и его поклонников, а просто хотел посмеяться над тем, как видеоряд совпал с другой песней.

Клип на песню «This Is America» Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Чайлдиш Гамбино, вышел 5 мая. За неделю его посмотрели почти 100 миллионов человек.