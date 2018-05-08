Вся Америка обсуждает новый клип Чайлдиша Гамбино. Почему? Пытаемся разгадать все зашифрованные в нем загадки

Гловер также расстреливает из автомата чернокожих прихожан церкви, после чего вновь возвращается к танцам и пению. Этот эпизод отсылает к убийству девяти афроамериканцев в методистской епископальной церкви Эмануэля в Чарлстоне, штат Южная Каролина, в июне 2015 года. Убийца, 21-летний белый американец Дилан Руф, подтвердил, что пошел на преступление на почве расовой ненависти. Его приговорили к смертной казни, он ожидает исполнения наказания в тюрьме.