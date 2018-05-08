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Вся Америка обсуждает новый клип Чайлдиша Гамбино. Почему? Пытаемся разгадать все зашифрованные в нем загадки
Американский актер и музыкант Дональд Гловер, известный под сценическим псевдонимом Чайлдиш Гамбино, выпустил клип «This is America» — рассуждение о жизни чернокожих в современных Соединенных Штатах. Режиссер ролика — Хиро Мюраи, работавший с Гловером над его комедийным сериалом «Атланта». В четырехминутном клипе Гловер танцует как Майкл Джексон и убивает людей как религиозный фанатик. Клип не только феноменально смотрят (за двое суток — более 35 миллионов просмотров на ютьюбе), но и яростно разгадывают. «Медуза» рассказывает о самых интересных находках.
В создании трека участвовали рэперы новой американской школы Young Thug, Rae Sremmund и 21 Savage. На видео также замечена певица SZA. Образ Гловера, появляющегося в клипе по пояс обнаженным и в старомодных брюках, зрители сочли отсылкой к культовому нигерийскому музыканту Фела Кути. В танцах Гловера разглядели некоторые движения Майкла Джексона, а в тексте и музыке — цитаты из Джеймса Брауна.
Мимо основной идеи «This is America» вы не промахнетесь: Гловер сообщает, что в США по-прежнему угнетают чернокожее население, а картинка красивой американской жизни нередко обманчива и отвлекает от настоящих проблем. Прочие смыслы оказались менее явными, но и до них можно добраться после повторных просмотров ролика.
В начале клипа Гловер стреляет в чернокожего гитариста с мешком на голове. Рэпер целится ему в голову, как-то неестественно изогнувшись. Это намек на Джима Кроу, популярного персонажа, которого изображали уличные музыканты, выступая на американских ярмарках в XIX веке. Имя Кроу позднее использовалась в Штатах как презрительное прозвище для всех чернокожих. Законы о расовой сегрегации, действовавшие в некоторых штатах вплоть до 1960-х годов, неофициально назывались законами Джима Кроу.
Гловер также расстреливает из автомата чернокожих прихожан церкви, после чего вновь возвращается к танцам и пению. Этот эпизод отсылает к убийству девяти афроамериканцев в методистской епископальной церкви Эмануэля в Чарлстоне, штат Южная Каролина, в июне 2015 года. Убийца, 21-летний белый американец Дилан Руф, подтвердил, что пошел на преступление на почве расовой ненависти. Его приговорили к смертной казни, он ожидает исполнения наказания в тюрьме.
Обозреватель Forbes Эдриан Гиббс насчитала как минимум десять видов танцев, которые исполняет Гловер вместе с группой поддержки. В их числе — популярные в Южной Африке шоки и гвара гвара (некоторые их элементы любит и Рианна). Журналистка обращает внимание, что полиция не убивает и не преследует в этом клипе только тех, кто танцует; возможно, танец — единственная символическая защита от насилия.
В какой-то момент в клипе на заднем плане появляется всадник на лошади. Его считают цитатой из библейского Откровения Иоанна Богослова: «И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя „смерть“; и ад следовал за ним». Ад, следующий за смертью на лошади, в клипе «This is America» — это полицейская машина.
Оружие в клипе ценят больше человеческой жизни. После каждого убийства к Гловеру подбегает молодой человек, который аккуратно забирает оружие и заворачивает его в красный платок. При этом трупы либо остаются лежать на своих местах, либо их небрежно выволакивают из кадра.
Ближе к концу в клипе появляются автомобили. В отличие от видео современных рэперов, где обычно демонстрируют шикарные дорогие автомобили, все это подержанные марки 1980-1990-х годов. Журналисты решили, что это очень точная метафора: в действительности большинство американцев пользуются именно такими старыми автомобилями, где вместо современных аудиосистем до сих пор установлены кассетные магнитолы.
В финальной сцене Дональд Гловер в ужасе убегает от преследующей его толпы. Издание The Huffington Post увидело в этом цитату из фильма ужасов «Прочь» режиссера Джордана Пила. Одна из читательниц BuzzFeed заметила, что Гловера начинают преследовать не после совершенных им убийств, а только после того, как он выкуривает косяк. «Еще один чернокожий пытается спасти свою жизнь от полиции, преследующей его за курение травы. Это Америка», — заключила она.
Дональд Гловер не комментирует догадки зрителей. Осенью 2018 года музыкант намерен выпустить новый альбом, в который войдет «This is America»; после этого он собирается отказаться от псевдонима Childish Gambino.