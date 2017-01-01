Пять хороших сериалов декабря, о которых никто не знает Плюс еще пять (чтобы наверняка было чем заняться в праздники)

«Медуза» уже составляла список главных фильмов и сериалов, которые нельзя было пропустить в 2016 году. Если вы их не смотрели, самое время это сделать на новогодних праздниках. А если посмотрели (и видели, конечно, новый сезон «Игры престолов», «Краха» и «Черного зеркала», первые сезоны «Однажды ночью», «Короны» и других громких премьер), мы подготовили для вас список сериалов, про которые вы точно ничего не слышали. Пять симпатичных релизов декабря в разных жанрах: мультфильм, фантастика, детектив, комедия и фэнтези. И на всякий случай — еще пять летне-осенних сериалов, которые вы тоже наверняка пропустили.

Trollhunters (Охотники на троллей)

Netflix

О чем это: 15-летний подросток спускается в подвал и обнаруживает там светящийся браслет. С чем его тут же поздравляют смешные многоглазые тролли. Оказывается, у них под землей есть собственное государство, и мирное сосуществование с людьми продолжается уже тысячи лет, но вечно появляются какие-то радикалы, которые норовят развязать войну. С ними-то герой и будет сражаться в этом мультсериале от DreamWorks и Netflix, по качеству сценария и графики ничем не уступающем кинотеатральным премьерам.

Почему это круто: Потому что это мультсериал Гильермо дель Торо — человека, фильмы которого в России раньше особенно рьяно крутили на праздниках: ужастик «Мутанты», «Хеллбой», «Блейд 2». Затем дети выросли и начали искать встреч с дель Торо самостоятельно — и добрались до «Хребта дьявола» и «Лабиринта Фавна». Все эти перечисления нужны для того, чтобы объяснить: что бы ни снимал мексиканский режиссер, у него всегда получаются элегии о взрослении как об утрате фантазии. Ну, а поскольку лучшего времени, чем новогодние праздники, чтобы обратить этот процесс, нет, то «Охотников на троллей» можно взять на заметку.

The OA

Netfix

О чем это: В маленьком городке из приемной семьи пропадает слепая девочка — а спустя семь лет возвращается зрячей, мало что помнящей и не желающей рассказывать о своем исцелении ни семье, ни спецслужбам. Говорить о сюжете сериала что-то еще было бы непростительным спойлером, поэтому давайте ограничимся формулировкой, что The OA — это такой пригород «Твин Пикса».

Почему это круто: Помните, как летом все сходили с ума от «Очень странных дел» — юношеской фантастики от Netflix, у которой почти до самой премьеры не было трейлера? У сериала The OA есть определенные шансы стать предметом такого же культа. Его создатели Зал Батманглидж и Брит Марлинг одержимы кино не меньше, чем Дэвид Линч: оба пишут, снимают и продюсируют, а Марлинг еще и играет. Когда рукопись The OA нужно было представить на питчинг, авторы просто разыграли ее по ролям как спектакль, — и в итоге заручились поддержкой компании Брэда Питта Plan B. Итогом стал сериал, одна половина которого просчитана продюсерами до десятого знака после запятой, а вторая нарушает все мыслимые жанровые законы. Так что не удивляйтесь, когда в стерильной фантастической драме образца 2016 года вдруг проскользнет наивная поэтика «Твин Пикса».

In Plain Sight (На виду)

ITV

О чем это: В конце 1950-х в Шотландии орудовал маньяк, которого прозвали Зверем из Биркеншоу. Серийным убийцей женщин оказался американец Питер Мануэль, откровенно упивавшийся бессилием провинциальной полиции. Он отправлял разыскивавшему его инспектору рождественские открытки, совершал все более дерзкие и рискованные нападения и даже сам себя защищал в суде.

Почему это круто: Согласно набирающей популярность теории, Рождество придумали для того, чтобы у людей было время смотреть британские детективы. Приверженцам таких взглядов ни в коем случае нельзя проходить мимо этой трехсерийной драмы, где зло настолько очевидно, что борец с ним превращается в рыцаря, и вся его внешняя неказистость лишь подчеркивает мужественность поступков. Актер Мартин Компстон, изображающий маньяка, убедителен в своем безумии ничуть не меньше, чем любой из Джокеров. Но лучше присмотреться к актеру Дугласу Хеншеллу, играющему сыщика. Обычный человек, стоящий на страже своего маленького и уютного мира, он переживает каждый новый удар маньяка с таким стоицизмом, что ему хочется вручить премию «Настоящий детектив года», а его сериал растянуть сезонов на пять. Этому, увы, не бывать — зато Хеншелла можно увидеть в криминальной драме «Шетленд», где он тоже расследует жуткое дело.

Shut Eye (Ясновидец)

Канал Hulu

О чем это: Фокусник-неудачник из Лос-Анджелеса решает переквалифицироваться в ясновидящего и собирает вокруг себя целую труппу шарлатанов, гипнотизеров и прочих экстрасенсов. Сеансы черной магии проводятся в мотелях, так что и публика на них записывается маргинальная. Но настоящую угрозу бизнесу героя представляют местный гангстер, обложивший всех ясновидящих данью, и собственная властная мать. Да и жена у героя вполне себе леди Макбет. В общем, в какой-то момент он от отчаяния сильно стукается головой — и в самом деле начинает видеть потусторонние вещи.

Почему это круто: Сериал примечателен фантастической актерской синергией: в нем нет ярких звезд (за исключением Изабеллы Росселлини), но вместе ансамбль творит настоящие чудеса, по щелчку пальца переключаясь с пронзительной драмы на комедию — то на раздолбайскую, то на криминальную. А еще этой истории очень идет атмосфера калифорнийского нуара: действие происходит то на белоснежных виллах гангстеров, то в мотелях-притонах, то под эстакадами бесконечных дорог. Похожее настроение мог создать рождественский фильм Уэйна Крамера «Тормоз», герой которого зарабатывал на жизнь тем, что подсаживался в казино к везучим игрокам — и заражал их своей патологической неудачливостью. Посмотрите заодно и его.

The Last Dragonslayer (Последний убийца драконов)

Великобритания, Sky 1, телефильм

О чем это: В параллельной вселенной Соединенное Королевство называется Разъединенным, в каждом английском городке есть свой король, а высокие технологии уживаются с волшебством — которое, впрочем, никто не чтит. На этом вся оригинальность телефильма (и лежащей в его основе очаровательной книжки Джаспера Ффорда) исчерпывается и начинается типовая фэнтези-застройка: девочка-сирота узнает про древнее пророчество, становится подмастерьем охотника на драконов, получает меч и отправляется на поиски последнего огнедышащего чудовища, чтобы спасти мир.

Почему это круто: Если 17 лет назад вы видели «Десятое королевство» и с тех пор хоть раз подумывали о том, чтобы в нем прописаться (или вывезти туда детей), то «Последний убийца драконов» — самый легкий способ получить в него визу. Это идеальное рождественское фэнтези для всей семьи, которое учтиво следует всем канонам, но при этом резвится как ребенок на экскурсии.

Вторая радость узнавания при просмотре этого телефильма (который, впрочем, с годами превратится в сериал, потому что премьера снискала успех, а писатель Джаспер Ффорде уже издал трилогию и не думает отдыхать) может случиться с любителями компьютерных игр. В 2001 году выходила ролевая игра Arcanum, где паровые машины в викторианской Англии соседствовали с магией, джентльмены — с орками, почти всю банковскую сферу контролировали гоблины, а технологические стартапы лучше всего получались у гномов. Arcanum была разработана легендарной студией Troika Games, которая патологически не умела выпускать продукты без багов и глюков. Так что играть в Arcanum было невозможно, а хотелось страшно — и вот, спустя 15 лет, появляется замечательный телефильм и заявляет: «А попробуй еще раз. Каникулы же. Можно дерзнуть». Осторожнее, в общем!

И еще пять сериалов

Атланта

FX, сентябрь

Сериал, который напомнит зрителю «Как преуспеть в Америке», — прекрасную сагу об амбициозных молодых авантюристах. На этот раз герои, правда, не варят джинсы, а записывают музыку, но принцип остается тем же: разбогатей или умри, стараясь это сделать.

Наемник Куорри

Cinemax, сентябрь

История ветерана Вьетнама, старшего киллером. Как и «Винил» Мартина Скорсезе, сериал разгоняется очень медленно — но для тех, кто любит рассматривать детали эпохи, копаться в символах и следить за развитием характеров, — это настоящий подарок.

3%

Netflix, ноябрь

Антиутопия, снятая в Бразилии, — стране фавел, фильмов «Город Бога» и «Слепоты». Каждый год молодые люди из трущоб проходят серию тестов, которая определит их судьбу: 97% останутся жить в нищете, а 3% попадут в стерильный рай. Смотреть, как о выживании говорят бразильцы, куда интереснее, чем читать очередные «Голодные игры».

Флибэг

BBC Three, июль

Краткий курс счастливой жизни от юной, ироничной и откровенной особы, пытающейся найти себя в современной Англии. Не сериал, а глянцевая колумнистика — в лучшие ее годы.

Гастролеры

Showtime, июнь

Совершенно напрасно закрытый после первого сезона сериал о музыкантах, гастролирующих по Америке. Точнее, о тех незаметных людях, которые делают эти гастроли возможными, — менеджерах, осветителях, монтажерах оборудования и многих других. Радость общего дела, прекрасные артисты, обаяние бродячего цирка — три причины скучать по этому сериалу.