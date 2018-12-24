По петербургскому университету прогулялся эму. Но как он вообще туда попал? Расследование «Медузы»

22 декабря по главному зданию Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) прогулялся эму, которого ошибочно приняли за страуса. Фотографии непонятно откуда взявшейся птицы попали в студенческие чаты, где ученики принялись обсуждать загадочное происшествие — никто из них не понимал, что происходит. Оттуда снимки попали в соцсети.

Одному из студентов удалось снять эму на видео.

Птица стала главным мемом «Питер зе Греат Мемес» — неофициального паблика студентов СПбПУ, в котором ученики постят шутки про родной университет и его преподавателей.

У студентов возникли самые разные (в том числе и откровенно безумные!) теории о том, как эму вообще мог очутиться в здании их университета.

Теория 1 (классическая). Это не эму — это новый ректор

Теория 2 (шуточная). Один из студентов вырастил эму в общежитии — и зачем-то привел его с собой

Это легко было опровергнуть фотографиями, на которых видно, что птицу по университету вела женщина.

Теория 3 (правдивая!). Эму привели на детскую елку

«Медуза» обратилась за комментарием в медиа-центр СПбПУ. Там пояснили, что в университете время от времени проходят городские мероприятия. На выходных в так называемом Белом зале как раз проводили детскую елку, на которую и привели животных. Чтобы попасть в Белый зал, нужно пройти через главный корпус — так эму и попался на глаза студентам.

Оказалось, животные гуляли по коридорам и в других учебных заведениях, не только в СПбПУ.

Максим Иванов