шапито
Человек, который восемь месяцев ел картошку, Путин и танцующий Пеннивайз: самые популярные коубы 2017 года
Сервис Coub выбрал лучшие коубы 2017 года. Как и в предыдущие годы, в итогах года есть три категории: самые популярные ролики, мемы и «тайные сокровища».
В список самых популярных коубов вошли, например, вот эти видео:
В категорию «мемы года» попали танец Пеннивайза из фильма «Оно», новые «Звездные войны» и Владимир Путин, показывающий режиссеру Оливеру Стоуну видео с атакой российских ВВС на террористов (оказалось, это видеозапись ВВС США, сделанная в 2009 году).
А вот некоторые коубы, недооцененные пользователями сервиса. Они попали в категорию «тайные сокровища».