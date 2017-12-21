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Человек, который восемь месяцев ел картошку, Путин и танцующий Пеннивайз: самые популярные коубы 2017 года

Meduza
09:44, 21 декабря 2017

Сервис Coub выбрал лучшие коубы 2017 года. Как и в предыдущие годы, в итогах года есть три категории: самые популярные ролики, мемы и «тайные сокровища».

В список самых популярных коубов вошли, например, вот эти видео:

cat
Vodkins
The Arrival of Snoop Dogg
Alim Delonov
Corgi Troll
Light Tuesday
Что-то на латышском
dzhi dzhi
Classic
Cut The Crap
feel good
Koschkien
Stop! Stop the music!
Neon
Loganʼs daughter
slavadu
Что стало с человеком который ел одну картошку
Тёма Кудр

В категорию «мемы года» попали танец Пеннивайза из фильма «Оно», новые «Звездные войны» и Владимир Путин, показывающий режиссеру Оливеру Стоуну видео с атакой российских ВВС на террористов (оказалось, это видеозапись ВВС США, сделанная в 2009 году).

the king of the dance floor
Niks
Games in politics
oilkeys

А вот некоторые коубы, недооцененные пользователями сервиса. Они попали в категорию «тайные сокровища».

Just another day......
GipErM
ᅠᅠ
Alenka
Sleepy Totoro
Ghibli Coubs

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