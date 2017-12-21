Человек, который восемь месяцев ел картошку, Путин и танцующий Пеннивайз: самые популярные коубы 2017 года

Сервис Coub выбрал лучшие коубы 2017 года. Как и в предыдущие годы, в итогах года есть три категории: самые популярные ролики, мемы и «тайные сокровища».

В список самых популярных коубов вошли, например, вот эти видео:

cat Vodkins

The Arrival of Snoop Dogg Alim Delonov

Corgi Troll Light Tuesday

Что-то на латышском dzhi dzhi

Classic Cut The Crap

feel good Koschkien

Stop! Stop the music! Neon

Loganʼs daughter slavadu

Что стало с человеком который ел одну картошку Тёма Кудр

В категорию «мемы года» попали танец Пеннивайза из фильма «Оно», новые «Звездные войны» и Владимир Путин, показывающий режиссеру Оливеру Стоуну видео с атакой российских ВВС на террористов (оказалось, это видеозапись ВВС США, сделанная в 2009 году).

the king of the dance floor Niks

Games in politics oilkeys

А вот некоторые коубы, недооцененные пользователями сервиса. Они попали в категорию «тайные сокровища».

Just another day...... GipErM

ᅠᅠ Alenka

Sleepy Totoro Ghibli Coubs