Что делать, если ты 🐈 и не хочешь идти к ветеринару? Объясняем на кухонной раковине
Обычно кот по имени Джеймс охотно позирует перед камерой. На снимках он всегда выглядит максимально уверенным в себе — и даже его личный инстаграм называется не просто «Джеймс», а «Король Джеймс».
Но вот что происходит, когда его хозяйка, американка Эшли Перес, пытается отвести Джеймса к ветеринару. Кот убегает — и прячет свою голову в дыре, ведущей к мусорному ведру, делая вид, что ничего не происходит.
Перес опубликовала фотографии испуганного Джеймса у себя в твиттере. Оказалось, что у кошек это вообще довольно популярный способ уйти от проблем.
Но есть и другие способы спрятаться от хозяина. Например, вот эти кошки залегают на дне раковины.
Впрочем, корзины тоже подойдут.
Некоторые кошки нигде не прячутся и просто притворяются мертвыми (уже оказавшись в ветеринарной клинике!).