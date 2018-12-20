Что делать, если ты 🐈 и не хочешь идти к ветеринару? Объясняем на кухонной раковине

Обычно кот по имени Джеймс охотно позирует перед камерой. На снимках он всегда выглядит максимально уверенным в себе — и даже его личный инстаграм называется не просто «Джеймс», а «Король Джеймс».

Но вот что происходит, когда его хозяйка, американка Эшли Перес, пытается отвести Джеймса к ветеринару. Кот убегает — и прячет свою голову в дыре, ведущей к мусорному ведру, делая вид, что ничего не происходит.

Перес опубликовала фотографии испуганного Джеймса у себя в твиттере. Оказалось, что у кошек это вообще довольно популярный способ уйти от проблем.

Но есть и другие способы спрятаться от хозяина. Например, вот эти кошки залегают на дне раковины.

Впрочем, корзины тоже подойдут.

Некоторые кошки нигде не прячутся и просто притворяются мертвыми (уже оказавшись в ветеринарной клинике!).