шапито

Карди Би обнаружила, что рэпер Чайлдиш Гамбино очень похож на актера Дональда Гловера. Это один и тот же человек

Meduza
10:59, 29 мая 2018

Рэп-исполнительница Карди Би поделилась в твиттере своим открытием: рэпер Чайлдиш Гамбино, выпустивший очень популярный клип «This is America», очень похож на актера Дональда Гловера.

«Поразительно, как сильно Дональд Гловер похож на Чайлдиша Гамбино! Я думаю, они держат в тайне, что это один и тот же человек. Так круто!»

В чем-то Карди Би права: это действительно один и тот же человек. Только этого никто не скрывает. Чайлдиш Гамбино — сценическое имя Гловера, под которым он записывает музыку.

Возможно, Карди Би шутила про «сходство» рэпера и актера, но вскоре она удалила твит об этом, и написала новый:

«Постойте! Я в замешательстве»
Дональд Гловер сыграл Лэндо Калриссиана в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Гловер начал записывать музыку под псевдонимом Чайлдиш Гамбино в 2008 году. В начале 2018-го он объявил, что следующий его альбом будет последним в карьере.

Как поет двойник Дэвида Гловера

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
новости

Картина «Иван Грозный и сын его Иван» после нападения посетителя галереи. Фотография

новости

Сирия признала Абхазию и Южную Осетию. Кто еще?

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы