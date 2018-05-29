шапито
Карди Би обнаружила, что рэпер Чайлдиш Гамбино очень похож на актера Дональда Гловера. Это один и тот же человек
Рэп-исполнительница Карди Би поделилась в твиттере своим открытием: рэпер Чайлдиш Гамбино, выпустивший очень популярный клип «This is America», очень похож на актера Дональда Гловера.
oh god pic.twitter.com/GPIJdHdhUe— jared (@jaredstok) May 25, 2018
В чем-то Карди Би права: это действительно один и тот же человек. Только этого никто не скрывает. Чайлдиш Гамбино — сценическое имя Гловера, под которым он записывает музыку.
Возможно, Карди Би шутила про «сходство» рэпера и актера, но вскоре она удалила твит об этом, и написала новый:
Wait I’m confuse now ?!— iamcardib (@iamcardib) May 25, 2018
Дональд Гловер сыграл Лэндо Калриссиана в фильме «Хан Соло: Звездные войны. Истории».
Гловер начал записывать музыку под псевдонимом Чайлдиш Гамбино в 2008 году. В начале 2018-го он объявил, что следующий его альбом будет последним в карьере.