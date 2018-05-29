Карди Би обнаружила, что рэпер Чайлдиш Гамбино очень похож на актера Дональда Гловера. Это один и тот же человек

Рэп-исполнительница Карди Би поделилась в твиттере своим открытием: рэпер Чайлдиш Гамбино, выпустивший очень популярный клип «This is America», очень похож на актера Дональда Гловера.

В чем-то Карди Би права: это действительно один и тот же человек. Только этого никто не скрывает. Чайлдиш Гамбино — сценическое имя Гловера, под которым он записывает музыку.

Возможно, Карди Би шутила про «сходство» рэпера и актера, но вскоре она удалила твит об этом, и написала новый: