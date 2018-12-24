Эти борзые выглядят так, будто их снимали для обложки модного журнала

Что будет, если одеть хортую борзую в свитер с высоким воротом? Получится самая стильная собака на свете — такая, которую ожидаешь увидеть на обложке модного журнала. Взгляните, к примеру, на пост пользовательницы твиттера sindivanzyl, с которой и началось обсуждение принарядившихся борзых.

Собакам тут же принялись фотошопить стильные челки — и сравнивать снимки животных с фотографиями успешных и богатых людей (по крайней мере, так они выглядят в представлении обычных пользователей твиттера).

sindivanzyl в шутку предположила, что борзых фотографировали для журнала собачьей моды под названием «Dogue» (это отсылка к реальному модному журналу «Vogue»).

Некоторые пользователи стали публиковать снимки своих борзых — и удивляться, что их собаки выглядят совсем не так стильно.