Собака месяц ждала хозяев у сгоревшего в калифорнийском пожаре дома. И дождалась!

В Калифорнии пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал своих хозяев, которые были вынуждены эвакуироваться из города Парадайс из-за сильнейшего лесного пожара.

Хозяйка пса Андреа Гейлорд не смогла забрать двух собак — Мэдисона и Мигеля — с собой, когда экстренно покидала город. Она связалась с организацией по защите животных K9 Paw Print Rescue и попросила их узнать о судьбе питомцев.

Обе собаки, как выяснилось, сумели пережить пожар, уничтоживший Парадайс. Мигель нашелся в одном из приютов в соседнем городе, а Мэдисон оказался в Парадайсе, где охранял свой бывший дом. Зоозащитники приносили собаке еду и воду, но не могли ее забрать — пес никого к себе не подпускал.

7 декабря хозяйке Мэдисона наконец-то разрешили вернуться в Парадайс, и верный пес ждал ее на месте сгоревшего дома!

«Никогда не сдавайтесь!» — написали представители K9 Paw Print Rescue в фейсбуке, рассказывая историю Мэдисона. Запись перепостили более 13,5 тысяч раз.