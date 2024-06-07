Война Восемьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Financial Times: Еврокомиссия рекомендует уже в июне начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- США заявили, что Россия направила военные корабли на Карибы и проведет там учения.
- Handelsblatt: Меркель знала о намерениях России ограничить поставки газа в Европу, чтобы шантажом добиться запуска «Северного потока — 2», но скрыла это.
- Франция передаст Украине истребители Mirage 2000.
Две радиолокационные станции незначительно повреждены в результате ночной атаки дронов в аннексированном Крыму, сообщает издание «Астра» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Целью атаки стала войсковая часть в селе Мысовоее в Ленинском районе полуострова, рассказали собеседники журналистов. Один российский военнослужащий получил ранения в ходе атаки.
Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 7 июня сбило в Крыму 11 украинских беспилотников.
США передадут Украине новый пакет военной помощи на 225 миллионов долларов. Об этом, как сообщает АР, президент США Джо Байден должен объявить 7 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
По словам источников агентства, новый пакет среди прочего включает боеприпасы для ракетных систем HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные системы.
Также в него войдут ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предложил отправить в Украину западных инструкторов для обучения войск в зоне боевых действий. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Глава Белого дома, по их словам, эту идею не поддержал, выразив обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск любой страны НАТО в место, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
Военно-морские силы ВСУ отчитались о проведении «на днях» учений в Черном море. Где именно они проходили, не уточняется.
В ходе тренировки были отработаны десантирование, маневрирование и высадка личного состава на необорудованное побережье, сообщила пресс-служба ВМС. Также ведомство опубликовало видеоотчет об учениях.
Группа десанта в боевой выкладке передислоцировалась с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков.
Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море. В финале — морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перед своим уходом в отставку в конце 2021 года подозревала Россию в намерении ограничить поставки газа в Европу, но скрыла эту информацию, пишет газета Handelsblatt, получившая доступ к закрытым документам по газопроводу «Северный поток — 2».
Правительство Германии подозревало Россию в шантаже: в ноте министерства экономики страны от августа 2021 года, которую цитирует Handelsblatt, говорится, что, вызвав таким образом дефицит газа, российские власти могут попытаться форсировать ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию до того, как немецкие власти проведут необходимую сертификацию.
В документе отмечалось, что поведение России «может иметь драматические последствия», а заполнение хранилищ газа идет «очень медленно». К июлю 2021-го принадлежащие «Газпрому» хранилища были заполнены только наполовину.
Эта нота, по данным Handelsblatt, была отправлена тогдашнему министру экономики и близкому соратнику Меркель Петеру Альтмайеру, а он проинформировал кабинет министров. Однако в октябре 2021 года, пишет Handelsblatt, Меркель, отвечая на вопросы журналиста газеты, сказала, что не видит признаков того, что Россия сокращает поставки газа в Европу.
Владимир Путин в конце октября 2021 года поручил «Газпрому» приступить к плановой работе по повышению объема топлива в европейских хранилищах. На тот момент строительство газопровода было практически завершено. Однако в феврале 2022 года, после признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, правительство нового канцлера Германии Олафа Шольца объявило о заморозке ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию.
Объекты энергетики во время ночной российской атаки не пострадали, заявил в эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
«К счастью, во время последней атаки нет пораженных объектов энергетики. Однако мы понимаем, что враг не оставляет надежду на обстрел объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Его цель — это полный блэкаут», — цитирует его слова «РБК-Украина».
Как сообщали Воздушные силы ВСУ, в ночь на 7 июня российские войска выпустили по территории Украины пять крылатых ракет и 53 ударных дрона. Силы ПВО сбили все ракеты и 48 беспилотников.
О ситуации в регионах Украины к утру 7 июня
За сутки российские войска нанесли 434 удара по Запорожской области, атакуя авиацией, беспилотниками, артиллерией и РСЗО. Под огнем находились 11 населенных пунктов. Поступило восемь сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Николаевской области обстрелов не зафиксировано, ночью силы ПВО уничтожили в регионе два беспилотника типа «Шахед-131/136».
В Одесской области ночью сбиты семь «шахедов». За минувшие сутки также на одесском направлении уничтожен один разведывательный беспилотник «Zala».
В Днепропетровской области ночью сбили два дрона. Накануне вечером под обстрел попал Никополь, ранения получили две местные жительницы 70 и 61 лет. Повреждены около полутора десятков частных домов, гараж, несколько автомобилей, линии электропередачи.
В Херсонской области за минувшие сутки под огнем находились 15 населенных пунктов, включая Херсон. Целью российских атак стали жилые кварталы, повреждены три многоэтажных и 14 частных домов. Зафиксированы попадания в торговый гипермаркет и гаражное помещение, повреждены автомобили. Четыре человека получили ранения. Ночью силы ПВО сбили три дрона.
В Сумской области ночью и утром российские войска совершили восемь обстрелов приграничных территорий. Под огнем находились Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская и Великописаревская общины. Зафиксированы 27 взрывов. О пострадавших данных нет.
В Харьковской области ночью в селе Лизогубовка в результате падения российского беспилотника повреждены один частный дом и две хозяйственные постройки. В Чугуеве упавший дрон повредил автомобиль, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулаторию, магазин, отделение «Укрпочты», автозаправку. В поселке Малиновка из-за обстрелов БПЛА и С-300 есть повреждения на территории базы отдыха.
С 6 по 9 июня жители стран Евросоюза выбирают депутатов Европейского парламента на следующие пять лет. Этот орган принимает решения по ключевым вопросам вроде экономического управления, экологии, иммиграции или энергетики — наравне с Европейским советом. При этом, например, вопросы налогообложения, регулируются на государственном уровне отдельных стран.
В последние месяцы европейские СМИ писали о том, что примерно пятая часть мандатов в новом созыве Европарламента может достаться депутатам, входящим в праворадикальную фракцию «Европейских консерваторов и реформистов» (ЕНП), а также группе «Идентичность и демократия» (ИД), представители которой уверены, что без Евросоюза было бы лучше.
Среди вопросов, которые будут активно обсуждаться новым созывом Европарламента, особое место занимает в том числе война в Украине. И если право- и лево-центристы безоговорочно поддерживают Киев, праворадикальные партии не говорят о возвращении к границам Украины 1991 года и считают, что конфликт должен закончиться переговорами — даже на условиях России.
Европейская комиссия намерена рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.
По словам собеседников издания, 7 июня Еврокомиссия собирается объявить, что Украина уже соответствует критериям, касающимся антикоррупционных мер, ограничений на политическое лоббирование, правил декларирования имущества чиновников и защиты языков национальных меньшинств.
Еврокомиссия, пишет FT, хочет таким образом выразить, в первую очередь, поддержку Украине и спешит озвучить рекомендации и начать переговоры с Киевом до того, как председательство в ЕС 1 июля перейдет к Венгрии.
Венгрия, как ожидается, будет возражать против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности, ссылаясь на ситуацию с соблюдением прав венгерского меньшинства.
Также Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдовой, но не с Грузией, где недавно был принят вызвавший протеста закон об «иноагентах».
Первый раунд переговоров, по данным источников издания, Бельгия, председательствующая в данный момент в ЕС, хочет провести уже 25 июня.
FT отмечает, что Украина, заявившая о намерении вступить в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ, пока очень быстро проходит необходимые для этого этапы. В отличие, например, от некоторых балканских стран, у которых на это уходили годы.
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 7 июня отразило несколько воздушных атак ВСУ, сбив в общей сложности 28 беспилотников.
Как утверждает российское военное ведомство, дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 11 дронов над аннексированным Крымским полуостровом, восемь дронов — над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников — над территорией Краснодарского края, два — над Белгородской областью, еще один — над Ростовской областью.
О возможных последствиях атак информации пока не поступало.
В Киевской области в результате ночной российской атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов.
Как сообщает глава областной военной администрации Руслан Кравченко, воздушная тревога продолжалась в регионе четыре часа.
Пострадавших в результате атаки нет.
Ликвидация последствий пожара на промышленном объекте продолжается.
МВД Украины опубликовало фото с места происшествия.
Российская армия нанесла очередной воздушный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
По данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 7 июня военные РФ выпустили по территории Украины пять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных беспилотника типа «Шахед-131/136».
Ракеты запускались с бомбардировщика Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской области, дроны — из Приморско-Ахтарска и Ейска в Краснодарском крае, а также мыса Чауда в аннексированном Крыму.
Украинские силы ПВО сбили 48 беспилотников и все пять крылатых ракет в пределах Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областей.
Вооруженные силы России намерены провести военно-морские учения в Карибском бассейне. Об этом заявил высокопоставленный источник в администрации президента США.
В беседе с рядом американских СМИ он заявил, что в ближайшие недели в регион прибудут российские военные корабли, которые, скорее всего, будут заходить в порты Кубы и Венесуэлы.
«Мы ожидаем, что этим летом Россия проведет повышенную военно-морскую и воздушную активность вблизи Соединенных Штатов. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения этой осенью», — сказал чиновник.
По словам источника, активность российских военных усилилась из-за американской поддержки Украины. «Речь идет о том, чтобы Россия показала, что она все еще способна на определенный уровень глобальной мощи», — цитирует Reuters представителя Белого дома.
При этом, отметил он, эта активность рассматривается как часть обычной военно-морской деятельности и не представляет прямой угрозы США, поскольку Россия ежегодно с 2013 по 2020 годы отправляла свои корабли в западное полушарие. «Мы должны ожидать продолжения этой деятельности в будущем, хотя мы отмечаем, что эти развертывания влекут за собой расходы для ВМФ России, который изо всех сил пытается поддерживать боеготовность и проводить развертывания со своим устаревшим флотом», — добавил чиновник.
Российское агентство ТАСС со ссылкой на Революционные вооруженные силы Кубы сообщает, что 12-17 июня в порт Гаваны с официальным визитом прибудет группа кораблей Военно-морского флота РФ. В ее состав войдут фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Как отмечается, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка на Кубе не будет представлять угрозы для региона.
В Минобороны РФ информацию об учениях на Карибах не комментировали.
Франция поставит Украине в качестве военной помощи модернизированные истребители Mirage 2000-5, анонсировал Эммануэль Макрон.
«Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче Mirage 2000-5, французских боевых самолетов, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство», — сказал 6 июня президент Франции в интервью французским СМИ. Количество боевых самолетов, которые будут переданы Киеву, он не уточнил.
Кроме того, Париж организует шестимесячные курсы для подготовки украинских пилотов, а также намерен участвовать в обучении украинской бригады численностью 4500 военных, рассказал Макрон.
Официальные переговоры президентов Франции и Украины пройдут в Париже 7 июня. Как ожидается, стороны подпишут два соглашения, которые предусматривают выделение Киеву 650 миллионов евро в виде кредитов и грантов для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры.
- Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах компанией Dassault Aviation и производившийся до 2007 года. Принят на вооружение в 1984 году, эксплуатируется ВВС Греции, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, Перу, Франции.
Здравствуйте. Сегодня 835-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.