Война Восемьсот тридцать пятый день. Онлайн «Медузы»

Две радиолокационные станции незначительно повреждены в результате ночной атаки дронов в аннексированном Крыму, сообщает издание «Астра» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

Целью атаки стала войсковая часть в селе Мысовоее в Ленинском районе полуострова, рассказали собеседники журналистов. Один российский военнослужащий получил ранения в ходе атаки.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в ночь на 7 июня сбило в Крыму 11 украинских беспилотников.