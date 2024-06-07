Зеленский приехал на торжества в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Один из ветеранов приветствовал его словами «Спаситель народа!» Восемьсот тридцать четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Байден заявил, что США не давали Украине разрешения использовать американское оружие для ударов вглубь территории России.

В Ростовской области после атаки украинского беспилотника загорелся Новошахтинский нефтезавод.

В Белгородской области украинские дроны атаковали нефтебазу.

Politico: власти Украины недовольны темпами подготовки летчиков для F-16, которые обещали передать союзники.

В Минэнерго Украины обвинили Financial Times в публикации статьи с «признаками дезинформации в интересах России».

В Москве задержали гражданина Франции. СК подозревает его в сборе сведений о военной деятельности России.

В Международный уголовный суд подана жалоба на российских пропагандистов. Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест Соловьева и Симоньян.

Кадр дня. Владимир Зеленский с ветеранами в годовщину высадки союзников в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по поводу 80-летия высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны (его также называют «День Д»). «Единство мира сильнее любого агрессора. История доказывает: объединив усилия, можно противостоять даже величайшему злу и одержать победу», — написал Зеленский в своем телеграм-канале, комментируя участие в торжествах.

Один из ветеранов Второй мировой войны, участвующий в церемонии, попытался поцеловать руку Зеленского со словами «Спаситель народа!» Президент Украины остановил его, после чего они еще некоторое время поговорили. Владимира Путина и других представителей властей России на 80-летие высадки союзников в Нормандии не пригласили.

Владимир Зеленский приветствут ветеранов Второй мировой войны в ходе церемонии, которая прошла на пляже Омаха в Нормандии, где 80 лет назад высадились союзники. 6 июня 2024 года Virginia Mayo / AP / Scanpix / LETA

Пункт стабилизации ВСУ под Харьковом

На фронте рядом с военными свое сражение ведут медики, спасающие жизни раненых бойцов. С 2014 года медицинская помощь в ВСУ разделена на разные уровни в соответствии со стандартами НАТО. Первый — базовая помощь непосредственно на передовой, которую могут оказать не только медицинские работники, но иногда даже сам раненый. Второй уровень — медицинские пункты недалеко от места военных действий, куда можно довезти раненого не более, чем за час. В ВСУ их называют пунктами стабилизации.

К медицинским организациям третьего уровня относят те, которые находятся дальше от места военных действий и в которых оказывают специализированную помощь — там могут провести сложную операцию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. К четвертому уровню относят клинические центры в крупных городах. Там можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь и всю остальную помощь, которой нет на предыдущих уровнях. И, наконец, пятый уровень — организации, в которых занимаются реабилитацией.

Медики оказывают помощь раненому бойцу ВСУ по имени Виталий в пункте стабилизации в Харьковской области Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Виталия доставили в пункт стабилизации с линии фронта. В Харьковской области ВСУ отражают наступление российских войск в приграничных районах, которое идет с 10 мая Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Военный медик Сергей — один из тех, кто привез раненого Виталия с передовой. Основная задача пункта стабилизации — привести раненого в такое состояние, чтобы его можно было относительно безопасно доставить до медицинского учреждения, где ему смогут оказать уже специализированную помощь Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Молодежный оборонно-спортивный лагерь в Волгоградской области

Российские власти после начала полномасштабного вторжения в Украину начали активно продвигать проекты «военно-патриотического воспитания» школьников и студентов. В частности, с мая 2023 года в 12 регионах РФ работают отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», идею создания которых, как подчеркивают их организаторы, поддержал президент РФ Владимир Путин.

В Волгограде отделение «ВОИНа» открыли в апреле на базе Спортивной школы «Юный ястреб» имени Героя Советского Союза А.М. Числова Дмитрий Рогулин / ТАСС / Profimedia

В конце мая центр посетил глава региона Андрей Бочаров, получивший звание Героя России во время Первой чеченской войны. Губернатор, в частности, заявил, что за полтора месяца подготовку в «ВОИНе» прошли более 200 курсантов, а в ходе летних смен, в свою очередь, планируется обучить еще более 2500 подростков Дмитрий Рогулин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Рогулин / ТАСС / Profimedia

Бочаров также сообщил, что в Волгоградской области в ближайшие 3-4 года планируют построить еще и центр казачьего воспитания, а также центр летной подготовки Дмитрий Рогулин / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.