Зеленский приехал на торжества в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии. Один из ветеранов приветствовал его словами «Спаситель народа!» Восемьсот тридцать четвертый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Байден заявил, что США не давали Украине разрешения использовать американское оружие для ударов вглубь территории России.
- В Ростовской области после атаки украинского беспилотника загорелся Новошахтинский нефтезавод.
- В Белгородской области украинские дроны атаковали нефтебазу.
- Politico: власти Украины недовольны темпами подготовки летчиков для F-16, которые обещали передать союзники.
- В Минэнерго Украины обвинили Financial Times в публикации статьи с «признаками дезинформации в интересах России».
- В Москве задержали гражданина Франции. СК подозревает его в сборе сведений о военной деятельности России.
- В Международный уголовный суд подана жалоба на российских пропагандистов. Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест Соловьева и Симоньян.
Кадр дня. Владимир Зеленский с ветеранами в годовщину высадки союзников в Нормандии
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по поводу 80-летия высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны (его также называют «День Д»). «Единство мира сильнее любого агрессора. История доказывает: объединив усилия, можно противостоять даже величайшему злу и одержать победу», — написал Зеленский в своем телеграм-канале, комментируя участие в торжествах.
Один из ветеранов Второй мировой войны, участвующий в церемонии, попытался поцеловать руку Зеленского со словами «Спаситель народа!» Президент Украины остановил его, после чего они еще некоторое время поговорили. Владимира Путина и других представителей властей России на 80-летие высадки союзников в Нормандии не пригласили.
Пункт стабилизации ВСУ под Харьковом
На фронте рядом с военными свое сражение ведут медики, спасающие жизни раненых бойцов. С 2014 года медицинская помощь в ВСУ разделена на разные уровни в соответствии со стандартами НАТО. Первый — базовая помощь непосредственно на передовой, которую могут оказать не только медицинские работники, но иногда даже сам раненый. Второй уровень — медицинские пункты недалеко от места военных действий, куда можно довезти раненого не более, чем за час. В ВСУ их называют пунктами стабилизации.
К медицинским организациям третьего уровня относят те, которые находятся дальше от места военных действий и в которых оказывают специализированную помощь — там могут провести сложную операцию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. К четвертому уровню относят клинические центры в крупных городах. Там можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь и всю остальную помощь, которой нет на предыдущих уровнях. И, наконец, пятый уровень — организации, в которых занимаются реабилитацией.
Молодежный оборонно-спортивный лагерь в Волгоградской области
Российские власти после начала полномасштабного вторжения в Украину начали активно продвигать проекты «военно-патриотического воспитания» школьников и студентов. В частности, с мая 2023 года в 12 регионах РФ работают отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», идею создания которых, как подчеркивают их организаторы, поддержал президент РФ Владимир Путин.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.