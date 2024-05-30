Reuters: Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии из-за «беспокойства» западных стран по поводу присутствия Москвы
Россию не пригласят на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны (его также называют «День Д»), пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.
В апреле французские издания со ссылкой на компанию Mission Libération, выступающую организатором церемонии писали, что Россия (но не Владимир Путин) будет приглашена на 80-летие высадки союзных войск «в знак признания жертвенности советского народа и его вклада в победу 1945 года». Однако собеседники Reuters заявили, что теперь никто из российских чиновников не будет приглашен.
«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы», — сказал один из источников, цитируя, как пишет Reuters, советского лидера Иосифа Сталина.
Как ранее сообщили Reuters трое других дипломатов Евросоюза, ряд стран заявил, что «им будет неловко», если Россия примет участие в церемонии.
На церемонии в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии в этом году будут присутствовать президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что намеревается во время этой встречи «очень точно выразиться, чтобы объявить, что мы собираемся делать больше в поддержку Украины».
В предыдущие годы представители России участвовали в церемониях, приуроченных к дню высадки союзных войск в Нормандии. Во время 70-летия этого события в 2014 году Путин вместе с главами Франции, Германии и Украины сформировал так называемый «нормандский формат» — контактную группу, нацеленную на урегулирование конфликта между Украиной и Россией.
В апреле 2024 года после сообщений о приглашении России во французских СМИ российский МИД заявил, что ничего не получал. «Возможно, организаторы передумали или им „посоветовали“ передумать. Сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке», — говорил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.