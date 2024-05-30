Reuters: Россию не пригласят на 80-летие высадки союзников в Нормандии из-за «беспокойства» западных стран по поводу присутствия Москвы

Россию не пригласят на мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны (его также называют «День Д»), пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

В апреле французские издания со ссылкой на компанию Mission Libération, выступающую организатором церемонии писали, что Россия (но не Владимир Путин) будет приглашена на 80-летие высадки союзных войск «в знак признания жертвенности советского народа и его вклада в победу 1945 года». Однако собеседники Reuters заявили, что теперь никто из российских чиновников не будет приглашен.

«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы», — сказал один из источников, цитируя, как Reuters, советского лидера Иосифа Сталина.

Как ранее сообщили Reuters трое других дипломатов Евросоюза, ряд стран заявил, что «им будет неловко», если Россия примет участие в церемонии.

На церемонии в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии в этом году будут присутствовать президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что намеревается во время этой встречи «очень точно выразиться, чтобы объявить, что мы собираемся делать больше в поддержку Украины».

В предыдущие годы представители России участвовали в церемониях, приуроченных к дню высадки союзных войск в Нормандии. Во время 70-летия этого события в 2014 году Путин вместе с главами Франции, Германии и Украины сформировал так называемый «нормандский формат» — контактную группу, нацеленную на урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

В апреле 2024 года после сообщений о приглашении России во французских СМИ российский МИД заявил, что ничего не получал. «Возможно, организаторы передумали или им „посоветовали“ передумать. Сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке», — говорил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

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хроника 827-го дня войны

Война Восемьсот двадцать седьмой день. Онлайн «Медузы»