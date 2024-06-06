Франция передаст Украине истребители Mirage 2000

Франция поставит Украине в качестве военной помощи модернизированные истребители , анонсировал Эммануэль Макрон.

«Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче Mirage 2000-5, французских боевых самолетов, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство», — сказал президент Франции в интервью французским СМИ. Количество боевых самолетов, которые будут переданы Киеву, он не уточнил.

Кроме того, Париж организует шестимесячные курсы для подготовки украинских пилотов, а также намерен участвовать в обучении украинской бригады численностью 4500 военных, рассказал Макрон.

Официальные переговоры президентов Франции и Украины пройдут в Париже 7 июня. Как ожидается, стороны подпишут два соглашения, которые предусматривают выделение Киеву 650 миллионов евро в виде кредитов и грантов для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры.

Основные события дня

Война Восемьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»

Основные события дня

Война Восемьсот тридцать четвертый день. Онлайн «Медузы»