Франция передаст Украине истребители Mirage 2000
Франция поставит Украине в качестве военной помощи модернизированные истребители Mirage 2000-5, анонсировал Эммануэль Макрон.
«Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче Mirage 2000-5, французских боевых самолетов, которые позволят Украине защитить свою землю, свое воздушное пространство», — сказал президент Франции в интервью французским СМИ. Количество боевых самолетов, которые будут переданы Киеву, он не уточнил.
Кроме того, Париж организует шестимесячные курсы для подготовки украинских пилотов, а также намерен участвовать в обучении украинской бригады численностью 4500 военных, рассказал Макрон.
Официальные переговоры президентов Франции и Украины пройдут в Париже 7 июня. Как ожидается, стороны подпишут два соглашения, которые предусматривают выделение Киеву 650 миллионов евро в виде кредитов и грантов для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры.