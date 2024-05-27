На лидера группы «Автоспорт» составили протоколы о возбуждении ненависти и призывах к сепаратизму. На него писала доносы Мизулина

Полиция составила административные протоколы о возбуждении ненависти и призывах к сепаратизму на вокалиста московской инди-рок группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В апреле на музыканта также заводили административные дела о «дискредитации» армии и демонстрации «экстремистской» символики. Заседания по ним еще не состоялись из-за неявки истца.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, известная своими доносами на публичных людей, заявила, что пожалуется на лидера «Автоспорта» в полицию, потому что он «открыто поддерживает ВСУ Украины и призывает к разделению России на отдельные республики». Также на музыканта писали доносы активисты «национально-патриотического» движения «Зов народа».

Поводом для доносов и составления протоколов, как пишут «Осторожно, новости», стали сторис из инстаграма Ванюкова, в которых он произносил лозунги «Россия будет свободной» и «Героям слава», а также говорил, что национальные республики «получат независимость».

Что сказал Андрей Ванюков Слава ВСУ, слава Украине, героям слава. Путин — хуйло… Респект всем, кто уехал. Тем, что остался — двойной респект. Я сам остался, я с вами. Так вот, Россия будет свободной. Все национальные республики, регионы, кто захочет, получат независимость. Кто останется, с теми будем строить здравую федерацию. Москва на хуй пойдет, Москва станет обычным городом, без лишних выебонов, без лишнего бабла. Все будем в равной степени кайфовать. Как вам такой положняк?